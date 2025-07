La Premier League vol endur-se un crack del Betis

El futbol internacional viu setmanes intenses amb l'inici de les pretemporades i l'activitat frenètica al mercat de fitxatges. Entre els clubs més inquiets, els equips anglesos destaquen per la seva capacitat d'inversió i la seva ambició per captar joves promeses. Aquest estiu, el focus torna a situar-se sobre un dels talents emergents de la pedrera verd-i-blanca, enmig d'una operació que podria marcar tendència en l'intercanvi de jugadors entre Espanya i la Premier League.

Els moviments dels equips anglesos al mercat han fet que els departaments esportius de LaLiga extremen la vigilància sobre les seves joies més cotitzades. El Real Betis, sempre atent a la progressió dels seus futbolistes més prometedors, afronta dies de màxima expectació davant l'interès d'un club de la Premier disposat a trencar el mercat amb una aposta milionària.

Pablo García: la gran irrupció verd-i-blanca que sedueix la Premier

Pablo García ha deixat de ser una promesa per convertir-se en una realitat tant al Betis com a les categories inferiors de la selecció espanyola. Amb 19 anys acabats de fer, l'extrem esquerrà ha completat una temporada excel·lent, signant 18 gols i vuit assistències entre el filial i el seu pas per la selecció sub-19. La seva actuació a l'Europeu sub-19, on va anotar un pòquer de gols a semifinals davant Alemanya, va incloure fins i tot un gol olímpic que ha recorregut els principals resums esportius.

Aquesta explosió de qualitat no ha passat desapercebuda fora d'Espanya. Segons apunten mitjans anglesos i altres espanyols com Estadio Deportivo, el Wolverhampton Wanderers ha situat Pablo García com a objectiu prioritari per reforçar el seu atac. Després de tancar el fitxatge de Fer López des del Celta per una xifra propera als 23 milions d'euros, els Wolves estan decidits a continuar pescant talent a LaLiga, i Pablo García encaixa en el perfil de jugador jove, vertical i amb capacitat de desbordament que busquen per afrontar la temporada 2025/26 a la Premier.

La reacció del Real Betis no s'ha fet esperar. El club sevillà, conscient del valor estratègic de Pablo García, va renovar el seu contracte fins al 2029 a finals del passat mes de gener, fixant una clàusula de rescissió de 30 milions d'euros. Manu Fajardo, director esportiu bètic, ha reiterat públicament l'aposta total de l'entitat per la progressió del seu canterà: “Confiem al 200% en el seu bon fer dins i fora del terreny de joc. Volem que continuï creixent al Betis”.

La fulla de ruta de la pretemporada indica que Pablo García serà una peça important per a Manuel Pellegrini, tant al filial com al primer equip. El tècnic xilè ha comptat amb ell des de l'inici dels entrenaments, fins i tot sacrificant vacances per estar a les ordres del staff. La seva polivalència li permet actuar com a extrem dret o esquerre, una versatilitat clau en els esquemes del Betis per a una temporada que es preveu exigent en totes les competicions.

El cas de Pablo García se suma a una tendència cada cop més evident en el futbol espanyol: la Premier League, gràcies al seu potencial econòmic, continua captant talents de LaLiga a cop de talonari. El recent traspàs de Fer López al Wolverhampton n'és només un exemple. El club anglès no sembla tenir problemes per afrontar els 30 milions de la clàusula de Pablo García si no aconsegueix un acord negociat.