Fran Garagarza el té com a número 1 de la llista de l'Espanyol, però el Mallorca també

L'RCD Espanyol ha intensificat la seva recerca d'un extrem per reforçar la plantilla de cara a la temporada 2025/26. Després d'aconseguir la permanència en l'última jornada de LaLiga EA Sports, el conjunt blanc-i-blau vol fer un salt de qualitat i assegurar un projecte més estable. Per això, la direcció esportiva encapçalada per Fran Garagarza s'ha posat mans a l'obra amb un objectiu clar: millorar les bandes.

L'Espanyol es prepara per abordar una incorporació ofensiva que permeti a Manolo González disposar de més variants en atac. Un dels noms que més agrada als despatxos de l'RCDE Stadium ha jugat aquest últim any a la Primeira Liga portuguesa i ha deixat molt bones sensacions.

Un perfil jove, polivalent i amb marge de creixement

El jugador que interessa a l'Espanyol és un extrem esquerrà. Es caracteritza per la seva velocitat, la seva capacitat de desbordament en l'u contra u i la seva bona lectura del joc en camp contrari. Amb 22 anys, ha completat una temporada amb 47 aparicions oficials, incloent-hi lliga, copa i competicions europees.

El club valora molt positivament la seva experiència fora d'Espanya i la seva capacitat per adaptar-se ràpidament a diferents contextos tàctics. La direcció tècnica el veu com un futbolista amb marge de millora i gran encaix en un equip que necessita frescor per banda.

Competència amb un altre equip de LaLiga

L'RCD Mallorca també ha mostrat interès en el jugador. El club bermelló busca reforçar la seva parcel·la ofensiva després d'una temporada irregular i considera que el futbolista podria encaixar perfectament en el seu esquema. Tanmateix, el jugador prefereix tornar a la seva ciutat natal si se li presenta l'oportunitat adequada.

A més, l'exemple recent d'un altre jugador que va fer el mateix camí des de Portugal fins a l'RCDE Stadium podria influir en la decisió. Ens referim a Roberto Fernández, que també va arribar procedent del Braga i ja ha estat presentat oficialment com a nou futbolista perico. La connexió entre ambdues operacions no és casual.

L'Espanyol ho té clar: volen tancar el seu fitxatge

Fonts properes al club han confirmat que l'extrem català és a la llista curta de Garagarza, juntament amb altres noms com Giorgi Abuashvili, però tot indica que aquest cas avança amb pas ferm. Les converses amb el seu entorn ja han començat i el jugador ha mostrat bona predisposició per tornar a jugar a Espanya.

Tot i que té contracte en vigor fins al 2029, el seu club actual no posaria massa traves si l'oferta és satisfactòria. L'extrem ha fet una gran campanya, però no ha estat indiscutible, i la seva progressió podria continuar millor en un equip on gaudeixi de més minuts i protagonisme.

Les pròximes setmanes seran decisives

En l'entorn de l'Espanyol s'espera que el moviment s'acceleri en els pròxims dies. El club vol que el nou extrem estigui disponible al més aviat possible perquè s'integri a la pretemporada amb normalitat. El full de ruta és clar: tancar una operació intel·ligent abans que altres clubs puguin entremetre-s'hi.

I encara que el nom ha circulat en els últims dies en rumors i filtracions, ja ho podem confirmar: el jugador pel qual aposta l'Espanyol és Gabri Martínez, que va brillar aquesta última temporada amb la samarreta de l'Sporting de Braga.