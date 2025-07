Xavi Hernández pren una decisió... i coincideix amb la de molts jubilats

La història de molts entrenadors d'elit, quan acaben una etapa exigent en la seva carrera, sol estar marcada per un parèntesi. Alguns aprofiten aquest període per desconnectar i buscar nous reptes, mentre d'altres prefereixen mantenir-se a l'ombra, reflexionant abans de prendre una decisió definitiva. Aquest escenari es repeteix ara amb un dels noms més emblemàtics del futbol espanyol.

Un any lluny de les banquetes després de tancar una etapa intensa al Barça

L'empremta de Xavi Hernández com a entrenador del Barça encara se sent a la ciutat comtal. Tot i que ja han passat més de dotze mesos des de la seva marxa, el seu llegat va molt més enllà dels dos títols aconseguits a la temporada 2022/23. Xavi va impulsar joves talents com Lamine Yamal, Fermín López o Pau Cubarsí, futbolistes que avui, sota la batuta de Hansi Flick, formen part essencial del nou projecte blaugrana.

Després de sortir de la banqueta del Barça, l'exmigcampista tenia clar que era moment de posar el fre. Prendre's un any sabàtic va ser la seva primera gran decisió, cosa que va sorprendre alguns, però que cada cop és més habitual entre els tècnics d'elit. Aquesta elecció li ha permès recuperar energies i analitzar el futbol des d'una altra perspectiva, mentre el club ha consolidat la seva aposta per un estil renovat.

Ofertes rebutjades

Durant aquests mesos de descans, Xavi Hernández ha estat a l'òrbita d'equips importants. La Juventus de Torí i el Manchester United, dos històrics en plena reconstrucció, van temptejar el seu fitxatge en diferents moments. Tanmateix, cap proposta el va acabar de convèncer. Segons fonts properes al tècnic, Xavi busca un projecte que l'inspiri de veritat, lluny d'aventures precipitades o merament econòmiques.

En els darrers mesos, el futbol de l'Aràbia Saudita ha intentat seduir diverses figures europees, tant jugadors com entrenadors. El nom de Xavi també va estar damunt la taula, especialment després del fitxatge de Simone Inzaghi per l'Al-Hilal. No obstant això, el de Terrassa no es va deixar portar per l'onada de contractacions milionàries i va preferir seguir a l'espera.

Queda clar que la seva decisió coincideix amb la de molts jubilats: descansar i no fer res. La diferència és que Xavi només té 45 anys, és molt jove i té molta vida laboral al davant. Segur que aviat el tornarem a veure assegut en una banqueta.

La pretemporada arrenca sense Xavi a la banqueta: rumb a un segon any sabàtic?

A mitjans de juliol de 2025, les pretemporades ja han començat a la majoria de grans lligues europees. L'absència de Xavi Hernández al mercat d'entrenadors ha estat un dels temes més comentats en les darreres setmanes. Segons ha revelat Esport 3, tot apunta que el tècnic iniciarà la pròxima temporada sense equip, igual que va passar l'any passat.

Tanmateix, el món del futbol és imprevisible. No es descarta que Xavi pugui tornar a mitja temporada si apareix alguna oportunitat interessant, com ja va passar quan va substituir Ronald Koeman al Barça. La seva experiència i el seu perfil continuen sent un reclam per a equips que busquin un canvi de rumb immediat.

Seleccions nacionals i el repte del Mundial 2026: una opció temptadora

Una altra de les possibilitats que envolten el futur de Xavi Hernández és la de prendre les regnes d'una selecció. Amb el Mundial de 2026 cada cop més a prop, alguns federatius consideren la seva figura ideal per liderar un projecte internacional. Per ara, no hi ha negociacions avançades, però el rumor segueix viu al voltant de l'entrenador català.

La decisió de Xavi Hernández de prioritzar la reflexió i el descans coincideix amb la de molts professionals que, després d'una etapa de màxima pressió, prefereixen no precipitar-se. La incògnita sobre el seu retorn segueix oberta, però la seva influència en el futbol actual roman intacta.