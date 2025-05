Marc Casadó enfonsa l'Espanyol amb la ubicació en una publicació d'Instagram

per Iker Silvosa

El Barça continua celebrant per tot el que val el seu títol de LaLiga aconseguit davant l'Espanyol. Però més enllà del que és esportiu, la rivalitat regional ha deixat un altre detall polèmic que ha generat enrenou a les xarxes socials. Aquesta vegada, el protagonista ha estat el jove jugador culer Marc Casadó.

Publicació polèmica de Marc Casadó després del derbi

Marc Casadó, qui recentment va tornar a l'equip després d'una greu lesió de dos mesos, va celebrar la victòria en el derbi català amb una foto del vestidor blaugrana. Fins aquí tot normal. No obstant això, el detall que ha molestat profundament l'afició perica és la ubicació triada per a la publicació: Cornellà de Llobregat.

Des que l'Espanyol es va mudar de l'antic Estadi Olímpic de Montjuïc a Cornellà-El Prat, els aficionats del Barça han aprofitat per qüestionar el nom del club blanc-i-blau. Des de llavors, solen bromejar anomenant-lo "RCD Espanyol de Cornellà" en lloc de "RCD Espanyol de Barcelona", la seva nomenclatura oficial.

| F.C. Barcelona, Instagram

La publicació de Casadó ràpidament es va viralitzar entre els seguidors culers, generant milers d'interaccions i comentaris. Evidentment, els pericos no van trigar a expressar el seu malestar, interpretant-ho com una provocació intencionada per part del jugador blaugrana.

Casadó torna després de lesió, però perd protagonisme

Més enllà de l'enrenou causat per la ubicació, la realitat esportiva de Casadó actualment és complexa. El jove migcampista català va estar fora dos mesos per lesió i ha vist reduït notablement el seu protagonisme des de llavors. Frenkie de Jong ha aprofitat al màxim la seva absència, consolidant-se en l'onze titular. Aquesta situació complica el retorn a l'equip del canterà blaugrana, que ara haurà de treballar més que mai per recuperar minuts.

La fotografia de Casadó mostrant l'alegria al vestidor després del triomf ha encès encara més una rivalitat sempre viva. Culers i pericos van entrar ràpidament en el joc de comentaris creuats a les xarxes socials. Els aficionats blaugranes van celebrar el gest del jugador, mentre que els seguidors blanc-i-blaus van expressar el seu enuig pel que consideren una provocació innecessària.

Un altre capítol més en la rivalitat Barça-Espanyol

Aquest petit gest de Casadó és només un episodi més dins de la llarga història de rivalitat entre ambdós clubs. Encara que molts ho prenen com una simple broma, altres ho consideren una falta de respecte cap a l'entitat espanyolista.

Sigui quina sigui la interpretació, la realitat és que Casadó ha aconseguit fer-se viral amb aquesta simple però polèmica ubicació, demostrant que la rivalitat Barça-Espanyol continua més viva que mai, especialment després d'un derbi tan decisiu com el d'ahir.