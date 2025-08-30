El pla 'anti-Tebas' que prepara Hansi Flick al Rayo Vallecano - Barça

La visita a Vallecas arriba en un context habitual per al FC Barcelona en els últims anys: limitacions financeres que condicionen la planificació esportiva. Joan Laporta i la directiva blaugrana continuen maniobrant amb avals i sortides per complir amb les exigències de LaLiga i permetre que Hansi Flick pugui disposar de tota la seva plantilla.
Gerard Martín, primer reforç desbloquejat després de dues jornades
El lateral Gerard Martín, format a Sant Andreu de la Barca, va ser inscrit aquest divendres i podrà debutar aquesta temporada a LaLiga. La seva incorporació és un alleujament per a Flick, ja que és una peça important en l'entramat, sobretot en el rol de suplent de garanties. El cos tècnic espera que el seu desplegament físic i la seva capacitat de profunditat aportin solucions immediates a Vallecas.
Roony Bardghji, a l'espera de la llum verda definitiva
Un dels grans interrogants és la inscripció de Roony Bardghji. El jove atacant suec, arribat al juliol, ha convençut el cos tècnic amb el seu rendiment físic i tècnic. La seva integració al vestidor ha estat ràpida i la seva predisposició, exemplar. El jugador ha expressat a les xarxes socials la seva confiança a debutar aviat, tot i que la burocràcia continua endarrerint la seva estrena oficial.
Al Barça confien que els últims moviments financers —inclòs un segon aval aprovat aquesta setmana— permetin registrar l'extrem abans del partit. Flick, però, no va donar garanties en roda de premsa i es va limitar a un prudent “veurem, tenim un dia més”.
El pla B: Toni Fernández des del filial
Davant la possibilitat que Bardghji no pugui viatjar, Flick ha activat un pla alternatiu. Toni Fernández, jugador del planter del Barça Atlètic, es va exercitar aquest dissabte amb el filial però roman pendent de la decisió final. El jugador ja ha estat en convocatòries de les dues primeres jornades i podria repetir si la inscripció del suec s'endarrereix de nou.
El pols entre la directiva blaugrana i les normes de Javier Tebas torna a marcar l'inici de curs. La venda d'Iñigo Martínez i la baixa de Ter Stegen han donat cert marge, però no suficient per inscriure tothom; també falta Szczesny. El Barça afronta aquesta jornada amb l'esperança d'haver resolt els últims entrebancs, conscient que cada jornada sense inscriure reforços limita la capacitat competitiva de l'equip.
La solució haurà d'arribar en qüestió d'hores. Si no, Flick afrontarà un nou partit condicionat per l'economia, confiant que el seu “pla anti-Tebas” permeti mantenir el pols en una Lliga que exigeix no concedir avantatges. Per ara els culers han complert en les dues primeres jornades i volen mantenir-se en la senda del triomf també en la tercera jornada.
Això sí, des de l'entorn culer es confia que la inscripció de Roony Bardghji pugui arribar aquesta mateixa tarda i que, per tant, el suec pugui estar convocat.