El plan 'anti-Tebas' que prepara Hansi Flick en el Rayo Vallecano - Barça

La visita a Vallecas llega en un contexto habitual para el FC Barcelona en los últimos años: limitaciones financieras que condicionan la planificación deportiva. Joan Laporta y la directiva azulgrana continúan maniobrando con avales y salidas para cumplir con las exigencias de LaLiga y permitir que Hansi Flick pueda disponer de toda su plantilla.

Gerard Martín, primer refuerzo desbloqueado tras dos jornadas

El lateral Gerard Martín, formado en Sant Andreu de la Barca, fue inscrito este viernes y podrá debutar esta temporada en LaLiga. Su incorporación es un alivio para Flick, pues es una pieza importante en el entramado, sobre todo en el rol de suplente de garantías. El cuerpo técnico espera que su despliegue físico y su capacidad de profundidad aporten soluciones inmediatas en Vallecas.

Roony Bardghji, a la espera de la luz verde definitiva

Uno de los grandes interrogantes es la inscripción de Roony Bardghji. El joven atacante sueco, llegado en julio, ha convencido al cuerpo técnico con su rendimiento físico y técnico. Su integración en el vestuario ha sido rápida y su predisposición, ejemplar. El jugador ha expresado en redes sociales su confianza en debutar pronto, aunque la burocracia sigue retrasando su estreno oficial.

| FCB

En el Barça confían en que los últimos movimientos financieros —incluido un segundo aval aprobado esta semana— permitan registrar al extremo antes del partido. Flick, sin embargo, no dio garantías en rueda de prensa y se limitó a un prudente “veremos, tenemos un día más”.

El plan B: Toni Fernández desde el filial

Ante la posibilidad de que Bardghji no pueda viajar, Flick ha activado un plan alternativo. Toni Fernández, canterano del Barça Atlètic, se ejercitó este sábado con el filial pero permanece pendiente de la decisión final. El jugador ya ha estado en convocatorias de las dos primeras jornadas y podría repetir si la inscripción del sueco se retrasa de nuevo.

El pulso entre la directiva azulgrana y las normas de Javier Tebas vuelve a marcar el inicio de curso. La venta de Iñigo Martínez y la baja de Ter Stegen han dado cierto margen, pero no suficiente para inscribir a todos; también falta Szczesny. El Barça afronta este fin de semana con la esperanza de haber resuelto las últimas trabas, consciente de que cada jornada sin inscribir refuerzos limita la capacidad competitiva del equipo.

La solución deberá llegar en cuestión de horas. De lo contrario, Flick afrontará un nuevo partido condicionado por la economía, confiando en que su “plan anti-Tebas” permita mantener el pulso en una Liga que exige no conceder ventajas. Por ahora los culés han cumplido en las dos primeras jornadas y quieren mantenerse en la senda del triunfo también en la tercera fecha.

Eso sí, desde el entorno culé se confía en que la inscripción de Roony Bardghji pueda llegar esta misma tarde y que, por ende, el sueco pueda estar mañana convocado.