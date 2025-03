Pitjor del que s'esperava: Es fa oficial el temps que Casado estarà lesionat

La recent victòria del FC Barcelona davant l'Atlètic de Madrid ha deixat un sabor agredolç en el conjunt blaugrana. Tot i sumar tres punts vitals en la lluita pel títol de LaLiga, l'equip ha patit una baixa molt important que podria afectar el seu rendiment en les pròximes setmanes.

El FC Barcelona es troba en una posició privilegiada en la classificació de LaLiga, liderant la taula amb un avantatge considerable sobre l'Atlètic de Madrid. Empata a punts amb el Real Madrid però l'equip català té un partit pendent per disputar.

No obstant això, la intensitat de la competició i el calendari atapeït han començat a passar factura en forma de lesions. L'última víctima ha estat un jugador clau en l'esquema tàctic de l'entrenador Hansi Flick.

| LaLiga, FC Barcelona

Lesió de Marc Casadó: diagnòstic i temps de baixa

Durant l'encontre disputat al Metropolitano, Marc Casadó va patir un cop al genoll dret després d'una disputa amb Antoine Griezmann. Tot i les molèsties, el migcampista va continuar al terreny de joc fins al minut 67, quan va ser substituït per Eric García.

Les proves mèdiques realitzades posteriorment han confirmat una lesió al lligament del genoll dret. Encara que el club no ha especificat l'abast exacte de la lesió, fonts properes indiquen que podria tractar-se d'una ruptura del lligament lateral extern, la qual cosa implicaria una baixa d'entre dos i tres mesos.

Aquesta lesió no només afecta el FC Barcelona, sinó també la selecció espanyola. Casadó havia estat convocat per Luis de la Fuente per als partits de la Nations League contra Països Baixos. La seva absència ha obligat el seleccionador a cridar Aleix García com a substitut.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Peça clau aquesta temporada

Marc Casadó ha estat una peça fonamental en el mig del camp blaugrana aquesta temporada. Fins a la data, ha disputat 36 partits, acumulant un total de 2.446 minuts sobre la gespa. La seva capacitat per alternar posicions amb Frenkie de Jong i la seva versatilitat han estat claus en l'esquema tàctic de l'equip.

La baixa de Casadó arriba en un moment crític de la temporada, amb el FC Barcelona liderant LaLiga i afrontant compromisos importants a la Copa del Rei i la Champions League. La seva absència obligarà Hansi Flick a reajustar el seu mig del camp i buscar alternatives per mantenir l'equilibri i la solidesa que el jugador aportava.

Què pot fer Hansi Flick?

Casadó s'ha destacat per la seva capacitat per recuperar pilotes i distribuir el joc amb precisió. La seva absència podria ser coberta per jugadors com Frenkie de Jong, qui ja ha exercit funcions similars. Eric Garcia també podria jugar en aquesta posició quan calgui donar descans al neerlandès.