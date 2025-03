L'objectiu d'Imanol Alguacil per a la Reial Societat està en el València

La Real Societat, sota la direcció d'Imanol Alguacil, es troba en plena planificació de la seva plantilla de cara a la pròxima temporada. Amb l'objectiu de reforçar el centre del camp, el club donostiarra ha posat la seva atenció en un prometedor migcampista del Valencia CF.​

Moment actual de l'equip txuri urdin

Després d'una temporada en què la Real Societat ha mostrat un rendiment sòlid a LaLiga, el cos tècnic busca fer un salt de qualitat que els permeti competir al més alt nivell tant en competicions nacionals com internacionals. La sortida de jugadors clau en temporades anteriors, com Mikel Merino a l'Arsenal per 33,5 milions d'euros, ha deixat un buit en el migcamp que el club desitja cobrir amb talent jove i projecció.​

| Real Sociedad, XCatalunya

Enzo Barrenechea: l'objectiu a Mestalla

Enzo Barrenechea, migcampista argentí de 23 anys, ha emergit com una de les figures destacades en la recent recuperació del Valencia CF. La seva intel·ligència tàctica, desplegament físic i capacitat per distribuir la pilota l'han convertit en un jugador clau en l'esquema valencianista. Aquestes qualitats no han passat desapercebudes per a la Real Societat, que veu en Barrenechea el perfil ideal per reforçar el seu centre del camp.

L'interès del conjunt txuri-urdin es fonamenta en la necessitat d'incorporar un migcampista amb projecció i capacitat per adaptar-se a l'estil de joc que proposa Imanol Alguacil. La joventut de Barrenechea, sumada a la seva experiència a LaLiga, el posiciona com una aposta de llarg recorregut per al club donostiarra.​

Estadístiques destacades i classificacions

Durant la present temporada, Barrenechea ha disputat 28 partits amb el Valencia CF, acumulant un total de 2.340 minuts en el terreny de joc. Ha contribuït amb 3 gols i 5 assistències, a més de registrar una precisió en la passada del 85%, la qual cosa reflecteix la seva importància en la construcció del joc ofensiu de l'equip.

| Real Sociedad, XCatalunya

En termes de classificació, la Real Societatocupa actualment la posició número 12 a LaLiga, amb 35 punts, mentre que el Valencia CF se situa en la setzena plaça, amb 28 punts. La incorporació de Barrenechea podria ser un factor determinant perquè el conjunt donostiarra aspiri a llocs de Champions League en la pròxima temporada.​

Possibles implicacions del fitxatge

L'arribada d'Enzo Barrenechea a la Real Societat no només reforçaria el migcamp, sinó que també aportaria versatilitat i dinamisme a l'esquema d'Imanol Alguacil. La seva capacitat per desenvolupar-se en diferents rols dins del centre del camp permetria al tècnic basc comptar amb més opcions tàctiques i adaptar-se a diferents escenaris de partit.​

D'altra banda, el Valencia CF podria considerar la venda de Barrenechea com una oportunitat per equilibrar les seves finances i reinvertir en altres àrees de l'equip que requereixen atenció. No obstant això, la pèrdua d'un jugador del seu calibre podria afectar el rendiment del conjunt valencianista en la pròxima campanya.​

De moment no hi ha res oficial

Encara que encara no s'han produït declaracions oficials per part dels clubs involucrats, fonts properes a l'entorn de la Real Societat indiquen que l'interès per Barrenechea és ferm i que s'estan avaluant les condicions per presentar una oferta formal al Valencia CF.​

| Movistar, XCatalunya

Per la seva banda, Imanol Alguacil ha manifestat en ocasions anteriors la seva satisfacció amb la plantilla actual i el seu compromís amb el desenvolupament de joves talents. En una entrevista recent, el tècnic va afirmar: "Estic content amb la plantilla, em motiva molt". No obstant això, la possibilitat d'incorporar un jugador com Barrenechea podria ser una excepció, donada la qualitat i projecció del migcampista argentí.