Deco vol pescar a la Reial Societat: Objectiu del Barça a l'estiu

per Joan Grimal

El FC Barcelona continua treballant en la planificació de la pròxima temporada, i una de les seves principals preocupacions és reforçar la defensa. Hansi Flick ha assenyalat la necessitat de comptar amb un lateral versàtil que pugui desenvolupar-se tant per la banda dreta com per l'esquerra, una qualitat que escasseja en la plantilla actual.

En aquest context, la direcció esportiva del club blaugrana ha posat els ulls en Jon Aramburu, defensa de la Real Sociedad, qui s'ha convertit en una de les revelacions de la temporada a LaLiga. La seva capacitat d'adaptació, disciplina tàctica i solidesa defensiva el converteixen en una opció atractiva per al conjunt culé.

| Real Sociedad, XCatalunya

Aramburu, una aposta jove amb experiència a LaLiga

El defensa veneçolà de 22 anys ha estat una peça clau en l'esquema d'Imanol Alguacil, consolidant-se com a titular en l'equip donostiarra. Aquesta temporada ha disputat 36 encontres en totes les competicions, mostrant un rendiment regular i destacant per la seva solidesa defensiva i la seva capacitat per projectar-se en atac quan és necessari.

El FC Barcelona valora especialment el seu coneixement de LaLiga i la seva joventut, cosa que el converteix en una inversió de futur. No obstant això, l'operació no serà senzilla, ja que Aramburu té contracte amb la Real Sociedad fins al 2030, i la seva clàusula de rescissió està fixada en 60 milions d'euros.

| Ragamara, Real Sociedad, XCatalunya

El desafiament econòmic del Barça i les possibles estratègies

La situació financera del FC Barcelona continua sent delicada, cosa que complica la possibilitat d'executar fitxatges d'alt cost sense buscar fórmules alternatives. Davant aquesta situació, el club estudia diferents opcions per fer viable l'arribada d'Aramburu.

Entre les estratègies que es consideren hi ha la possibilitat d'incloure jugadors en l'operació per abaratir el traspàs. El conjunt blaugrana compta amb diversos futbolistes joves que podrien interessar a la Real Sociedad, cosa que obriria la porta a una negociació més flexible.

Una altra alternativa seria negociar una cessió amb opció de compra obligatòria, una fórmula que el Barça ha utilitzat en altres ocasions per a fitxatges importants.

Competència pel fitxatge i les opcions del jugador

Malgrat l'interès del FC Barcelona, la Real Sociedad no té intenció de desprendre's fàcilment d'una de les seves promeses defensives. A més, altres clubs de LaLiga i de la Premier League han seguit de prop l'evolució del jugador, cosa que podria encarir encara més el seu fitxatge.

Aramburu, per la seva banda, encara no s'ha pronunciat sobre el seu futur, però la seva progressió a Sant Sebastià li ha permès consolidar-se en el futbol espanyol. Si el Barça vol fer-se amb els seus serveis, haurà de moure's ràpid i trobar una fórmula que convenci tant el jugador com el seu club.

Un fitxatge clau per al projecte de Flick

L'interès del FC Barcelona en Jon Aramburu reflecteix la intenció del club de reforçar una posició clau de cara a la pròxima temporada. Amb un sistema de joc que exigeix laterals amb capacitat defensiva i projecció ofensiva, el defensa veneçolà encaixaria en la idea de Flick.

Ara, la pilota és a la teulada del Barça. Podrà tancar el fitxatge o es veurà obligat a buscar altres alternatives al mercat?