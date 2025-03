No va arribar a l'estiu de 2024 i ara Simeone el torna a demanar a l'Atlètic de Madrid

per Iker Silvosa

A l'estiu, l'Atlètic de Madrid afrontarà un mercat de fitxatges decisiu per enfortir la seva defensa, una de les àrees que més baixes importants patirà. El contracte de cessió de Clément Lenglet arribarà a la seva fi i com a mínim caldrà l'arribada d'un defensa més. Aquesta quantitat podria augmentar depenent de què tingui preparada la finestra de contractacions per a l'entitat madrilenya.

Per això, segons ha informat Fichajes.net, Diego Simeone ha tornat a posar sobre la taula un nom que ja va estar a punt d'aterrar al Metropolitano a l'estiu de 2024: Dávid Hancko. El defensa eslovac del Feyenoord torna a ser un dels principals objectius del club blanc-i-vermell, que busca consolidar la seva defensa amb un jugador experimentat i sòlid en la sortida de pilota.

Dávid Hancko porta mesos sent seguit de prop per la direcció esportiva colchonera. El seu perfil tècnic i físic encaixa a la perfecció amb la idea futbolística del Cholo Simeone, que exigeix als seus defensors solidesa, bona lectura de joc i capacitat per iniciar jugades des del darrere. En l'actual temporada amb el Feyenoord, Hancko ha disputat 36 partits entre totes les competicions, sumant un total de 3.240 minuts, amb un gol i quatre assistències, destacant especialment a l'Eredivisie i la UEFA Champions League.

La insistència de Simeone en incorporar Hancko es deu a la necessitat de cobrir les imminents baixes defensives que patirà l'equip blanc-i-vermell. Jugadors clau podrien abandonar el club a l'estiu, i Hancko emergeix com una opció fiable i de garanties.

Trajectòria de Hancko i adaptació immediata

Dávid Hancko va arribar al Feyenoord el 2022 procedent de l'Sparta Praga, en una operació valorada en 8,30 milions d'euros. Des de llavors, el seu rendiment no ha fet més que millorar, consolidant-se com un dels centrals més destacats del futbol neerlandès. Abans del Feyenoord, Hancko també va militar en clubs com la Fiorentina italiana i l'Sparta Praga, guanyant experiència en lligues competitives europees.

Aquesta versatilitat i capacitat d'adaptació fan de Hancko un objectiu molt atractiu per a Simeone, que busca jugadors capaços d'encaixar ràpidament en el seu sistema tàctic exigent i competitiu.

Oferta preparada per convèncer el Feyenoord

Encara que el club neerlandès no va facilitar la seva sortida en anteriors finestres de fitxatges, la situació podria ser diferent aquesta vegada. L'Atlètic està disposat a fer un pas decidit i presentar una oferta propera als 35 milions d'euros. En la direcció esportiva blanc-i-vermella hi ha confiança que aquesta xifra pugui desbloquejar l'operació i convèncer els responsables del Feyenoord.

La xifra oferta reflecteix clarament la determinació de l'Atlètic per aconseguir un futbolista que podria ser peça clau en el projecte del proper curs, garantint solidesa defensiva i una notable millora en la qualitat tècnica de l'equip a l'hora de treure la pilota jugada des de la rereguarda.

La voluntat del mateix Dávid Hancko també serà clau en l'operació. Als seus 27 anys, el defensa eslovac valora positivament la possibilitat de fer el salt a una lliga de major nivell competitiu com LaLiga. Fonts properes al jugador assenyalen que estaria encantat de sumar-se al projecte blanc-i-vermell, on tindria l'oportunitat de disputar competicions importants i posar-se sota les ordres d'un entrenador exigent i guanyador com Simeone.