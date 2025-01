Gir de 180º al Barça amb Eric Garcia: Joan Laporta li ho comunica

Estan sent dies molt intensos als despatxos del Camp Nou. Un cop superat el gran drama del mercat, el de la inscripció de Dani Olmo, el Barça està submergit en altres tasques de confecció de plantilla. El director esportiu, Deco, juntament amb Joan Laporta, està valorant diversos moviments, tant d'entrada com de sortida. I Eric García és el jugador amb el qual més dubtes es tenien.

El futur del defensa de Martorell al FC Barcelona acaba de donar un gir radical en les últimes hores. Encara que s'havia especulat intensament amb la seva possible sortida al mercat d'hivern —fins i tot situant-lo a prop de Girona o del Como italià—, el defensor de 24 anys no es mourà de la Ciutat Comtal. Aquest és el missatge que tant la Direcció Esportiva com el mateix Joan Laporta li han traslladat en les últimes hores, segons ha informat Marca.

El tècnic Hansi Flick, un dels seus principals valedors dins del club, considera que el futbolista pot resultar clau en la segona meitat de la temporada gràcies a la seva polivalència, ja que pot actuar tant com a central en una línia de quatre o cinc defenses, com a pivot davant de la defensa.

El Girona apostava fort per ell

La situació d'Eric ha donat molt a parlar des del principi de la present campanya. Després de la seva cessió al Girona en la temporada anterior, on va oferir un rendiment notable i va disputar minuts de gran qualitat, va quedar pendent el seu encaix en el nou esquema blaugrana. Malgrat la dura competència a la rereguarda —amb centrals com Ronald Araujo, Iñigo Martínez, Pau Cubarsí o Andreas Christensen—, la confiança de Flick en ell no ha minvat.

El cert és que el Girona FC havia sondejat la possibilitat de recuperar Eric. El director esportiu del club gironí, Quique Cárcel, ho admetia la setmana passada afirmant: “La nostra intenció seria intentar portar-lo, però depenem que el Barça ens posi unes condicions que siguin realistes per a nosaltres i ho puguem fer”. No obstant això, aquestes condicions no han arribat.

A més, es va saber de l'interès del Como, que estaria disposat a arribar als 10 milions d'euros per fer-se amb el defensor. Una proposta que no ha seduït el Barcelona, que valora en major mesura la permanència d'un jugador de la pedrera amb un valor de mercat estimat en 18 milions d'euros per Transfermarkt, i un contracte que expira el 30 de juny de 2026.

Internament, el Barça maneja diferents vies per obtenir ‘Fair Play Financer’ i així inscriure marcats objectius ofensius com Marcus Rashford o altres reforços desitjats. No obstant això, la sortida d'Eric Garcia no es contempla com a part de la solució a aquests problemes salarials. De fet, la directiva, liderada per Laporta i el director esportiu, hauria comunicat al futbolista que el club compta amb ell per al que resta de curs, cosa que Hansi Flick ha reforçat amb el seu vot de confiança.