La 'sorpresa' que prepara l'afició de l'Atlètic de Madrid a Vinícius

El pròxim dimecres, el Metropolitano serà l'escenari d'un nou enfrontament entre l'Atlètic i el Reial Madrid, en el partit de tornada dels vuitens de final de la Champions. Després de la victòria del conjunt blanc per 2-1 al Santiago Bernabéu, els rojiblancos busquen remuntar l'eliminatòria i avançar en la competició europea.

Un partit que promet emocions fortes

L'Atlètic de Madrid, dirigit per Diego Simeone, afronta aquest derbi amb la necessitat imperiosa de revertir el resultat advers de l'anada. L'afició colchonera, coneguda pel seu fervor i passió, està preparant una rebuda especial per a l'equip i, en particular, per a Vinícius, davanter del Madrid.

En els últims encontres, Vinícius ha estat objecte de càntics i burles per part de les aficions rivals. Especialment després de no haver guanyat la Pilota d'Or, que finalment va ser atorgada a Rodri Hernández del Manchester City. Aquest fet ha estat aprofitat pels seguidors rojiblancos per idear una iniciativa irònica que busca desestabilitzar el jugador brasiler durant el partit.

La iniciativa de les pilotes de platja

L'afició de l'Atlètic de Madrid ha decidit utilitzar pilotes de platja com a símbol de burla cap a Vinícius. Aquest gest fa referència al càntic "Vinícius, pilota de platja", que s'ha popularitzat en diversos estadis espanyols. Al·ludint a la frustració del jugador per no haver rebut la Pilota d'Or.

| @Atleti

En resposta a aquesta iniciativa, el club ha posat a la venda a la seva botiga oficial pilotes de platja inflables amb els colors rojiblancos, a un preu de 3,95 euros. Encara que l'article porta mesos disponible a la web de l'Atlètic, la seva popularitat ha augmentat recentment a causa de la intenció dels aficionats de portar-les a l'estadi durant el derbi.

Aquesta acció ha generat polèmica a les xarxes socials, on seguidors d'ambdós equips han intercanviat opinions sobre la idoneïtat de la iniciativa i el seu impacte en l'ambient del partit.

Malos números ante el Atlètic

Vinícius Júnior ha disputat fins a 14 encontres contra l'Atlètic de Madrid, aconseguint anotar únicament un gol en els quarts de final de la Copa del Rei 2023. A LaLiga, el brasiler ha enfrontat el conjunt rojiblanco en 10 ocasions sense aconseguir marcar, amb un balanç de 5 victòries, 4 empats i 1 derrota per al Reial Madrid.

Per la seva banda, l'Atlètic buscarà aprofitar el factor camp i el suport de la seva afició per remuntar l'eliminatòria i avançar als quarts de final de la Champions League. Una victòria per 2-0 seria suficient per aconseguir el pas.

Les claus de l'encontre

L'Atlètic, sota la direcció de Simeone, es caracteritza per un estil de joc sòlid i compacte, amb èmfasi en la defensa i la pressió alta. Jugadors com Antoine Griezmann i Julián Álvarez seran clau en l'atac rojiblanco, buscant aprofitar les oportunitats que es presentin.

Al Reial Madrid, la presència de Vinícius Júnior serà fonamental en el front ofensiu. Malgrat les provocacions i l'ambient hostil que pugui trobar al Metropolitano, el brasiler ha demostrat la seva capacitat per desequilibrar i generar perill a l'àrea.