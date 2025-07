Manolo González demana el fitxatge d’un ex del Barça... i no és Mika Mármol

La direcció esportiva de l'Espanyol no perd el temps i treballa amb discreció en fitxatges que puguin fer un salt de qualitat a l'equip. I entre els candidats ha sorgit un nom que genera tanta nostàlgia com curiositat: un ex del FC Barcelona que va arribar a debutar amb el primer equip.

El context de l'Espanyol

Després d'una campanya irregular, amb alts i baixos i un rendiment col·lectiu per sota de les expectatives, el club blanc-i-blau es prepara per a un estiu agitat. El nou projecte vol apostar per jugadors joves, amb projecció i marge de millora, però que també tinguin experiència en entorns exigents. És aquí on encaixaria el perfil del jugador que l'Espanyol ha posat al seu radar.

L'Espanyol seria un dels tres equips espanyols interessats en un extrem austríac de 21 anys que actualment juga al Galatasaray. Tot i la seva joventut, ja ha viscut una trajectòria peculiar i plena d'alts i baixos. Format al Rapid de Viena, va fer el salt a l'elit amb només 18 anys quan el FC Barcelona el va incorporar cedit per a la temporada 2021-2022.

Tanmateix, el seu pas pel Camp Nou va ser efímer i decebedor. Només va disputar nou partits oficials amb el Barça, sense arribar a marcar, i el club va decidir no executar l'opció de compra. A partir d'aquí, la seva carrera va entrar en una espiral d'irregularitat. El Galatasaray va pagar sis milions d'euros, però tampoc va aconseguir consolidar-se com a titular.

Aquesta temporada, els seus minuts han estat testimonials: només 341 repartits en 15 partits, en què ha marcat dos gols i ha donat dues assistències, tots a la Copa de Turquia.

Oportunitat de redempció

Tot i aquesta escassa participació, a l'Espanyol creuen que encara té marge de creixement. Amb només 21 anys, Yusuf Demir conserva el talent que el va convertir en una de les grans promeses del futbol europeu. La seva capacitat per desbordar, la seva bona conducció en velocitat i la seva polivalència per actuar tant per la dreta com per l'esquerra el converteixen en un jugador interessant per a un club que vol recuperar la fam competitiva.

La idea seria incorporar-lo en qualitat de cedit, tot i que no es descarta una operació amb opció de compra assequible, si el Galatasaray accepta rebaixar les seves pretensions. La manca de minuts del jugador a Istanbul i la voluntat del mateix futbolista de tornar a una lliga que ja coneix poden facilitar les negociacions.

La resposta de l'afició

El possible retorn de Demir a LaLiga ha generat tota mena de reaccions entre els aficionats, especialment entre els culers que encara recorden el seu fugaç pas pel Barça. Alguns ho veuen com una oportunitat perduda, altres com un talent desaprofitat.

A l'Espanyol, però, s'espera que aquesta nova etapa pugui ser la definitiva per demostrar el seu veritable potencial. El club necessita desequilibri a les bandes i algú amb fam de reivindicar-se… i aquest algú podria ser ell. Sí, el jugador que està a l'òrbita de l'Espanyol és Yusuf Demir.