La 'palanca' de Florentino: Els diners que s'ha embutxacat el Madrid al Mundial

Quan es parla d'èxit esportiu, el Real Madrid sol estar al centre de totes les mirades. Però en aquesta ocasió, més enllà dels gols i les victòries, el club blanc ha tornat a demostrar la seva capacitat per rendibilitzar la seva participació en els grans tornejos internacionals. A poques hores d'una nova semifinal, l'expectació entorn del potencial econòmic de l'equip de Xabi Alonso és màxima i les dades així ho reflecteixen: el Real Madrid encapçala la classificació de clubs que més diners han guanyat al Mundial de Clubs, superant gegants com PSG, Fluminense i Chelsea, els altres semifinalistes.

El camí fins a les semifinals ha estat marcat per partits d'alt voltatge, amb actuacions estel·lars i sorpreses a cada ronda. Tanmateix, una dada crida poderosament l'atenció: els quatre semifinalistes han superat la barrera dels 50 milions d'euros en premis acumulats. Mai abans en la història recent del futbol mundial s'havia vist un repartiment tan suculent en un torneig de clubs, una realitat que està marcant tendència i obligant els grans a treure múscul competitiu i econòmic.

El Real Madrid, al més alt del podi dels premis

Les xifres parlen per si soles. El Real Madrid ha assolit els 72,89 milions d'euros en premis abans de jugar la semifinal, una xifra que resumeix la magnitud del seu pas pel torneig. Aquest botí és fruit d'una combinació de factors: des de la prima per la simple participació fins a les bonificacions per victòries, empats i el pas a les diferents rondes eliminatòries. El club blanc, que va començar amb una quantitat fixa propera als 33 milions, ha anat sumant a cop de resultats: triomfs a la fase de grups, bonificacions per superar vuitens i quarts de final, i la suculenta recompensa per segellar la seva presència entre els quatre millors del món.

| Real Madrid

PSG, rival dels madridistes a semifinals, no es queda enrere i ha assolit els 66,43 milions d'euros. El campió francès també ha sabut rendibilitzar cada partit disputat, tot i que el marge amb el Real Madrid continua sent notable. Per la seva banda, Fluminense, la gran sorpresa del torneig, figura en tercer lloc amb 52,32 milions, seguit molt de prop pel Chelsea, que s'ha embutxacat 50,83 milions.

Aquestes xifres no només subratllen l'atractiu econòmic del torneig, sinó que demostren la capacitat dels grans clubs per maximitzar ingressos en competicions globals, un factor cada cop més determinant en la gestió moderna de les entitats esportives.

Expectació màxima abans de les semifinals i la gran final a Nova Jersey

A falta dels dos partits més decisius, la mirada està posada en el proper dimecres, quan el Real Madrid s'enfronti al PSG per una plaça a la final. El duel entre Xabi Alonso i Luis Enrique promet emocions fortes i, per descomptat, més milions en joc. Cadascun dels equips que aconsegueixin el pas a la gran final sumarà altres 25,8 milions d'euros a les seves arques. A més, aixecar el trofeu suposarà un ingrés extra de 34,3 milions, portant el premi total per al campió a xifres històriques.

Si els blancs conquereixen el títol, el balanç final de premis superaria els 130 milions d'euros, consolidant l'entitat presidida per Florentino Pérez com a referent no només en l'àmbit esportiu, sinó també en l'econòmic.

Gonzalo i la nova generació, claus en l'èxit blanc

Al terreny de joc, el Madrid també ha deixat empremta. L'aparició de Gonzalo, la gran revelació del torneig amb 4 gols, és el millor exemple del talent jove que segueix irrompent a la casa blanca. Aquesta barreja de veterania i joventut ha estat essencial per arribar a aquestes instàncies i aspirar a un nou títol internacional.

La cita de diumenge 13 al Met Life Stadium de Nova Jersey coronarà el nou campió mundial de clubs. Però, passi el que passi, el Real Madrid ja ha guanyat la batalla econòmica, aprofitant al màxim l'oportunitat que oferia aquest nou format i enviant un missatge al futbol mundial: en l'era dels grans tornejos globals, el Madrid continua sent el rei tant a la gespa com als comptes