La petició de Gabi al Saragossa per reforçar l'equip

El Real Zaragoza es troba en ple procés de reconstrucció després d'una temporada d'alts i baixos a LaLiga Hypermotion. Tot i les expectatives inicials, l'equip aragonès no va aconseguir consolidar-se a la zona alta de la classificació i va haver de canviar de rumb per assegurar la permanència. Aquesta situació ha portat la directiva i el cos tècnic a plantejar-se nous objectius de cara al proper curs, especialment després de l'arribada de Gabi Fernández a la banqueta, l'impacte del qual ha estat notable els darrers mesos.

El club aragonès, un dels històrics del futbol espanyol, sap que necessita reforçar-se si vol tornar a lluitar per l'ascens i recuperar el seu lloc a l'elit. Amb el mercat de fitxatges a punt d'activar-se i diversos noms sobre la taula, el paper dels joves talents cedits, com el d'Adu Ares, torna a ser tema de debat tant a les oficines com a l'afició.

L'impacte de Gabi Fernández i la seva aposta per la joventut

L'arribada de Gabi Fernández a la banqueta del Zaragoza va suposar una alenada d'aire fresc per a un vestidor que venia d'un cicle complicat. L'exjugador de l'Atlético de Madrid i Getafe ha apostat per un estil més dinàmic i directe, donant protagonisme a futbolistes joves i buscant més solidesa defensiva. La seva aposta per Adu Ares no ha passat desapercebuda: sota la seva direcció, el jugador basc ha recuperat protagonisme i ha estat clau en diversos enfrontaments decisius.

| Real Zaragoza

Amb tot, després de l'arribada de Gabi, Adu Ares ha estat titular en 9 dels 11 partits disputats amb el nou tècnic i ha participat de manera activa en la creació de joc, a més de marcar un gol crucial davant el Racing de Ferrol que va ajudar a segellar la permanència. La seva evolució ha estat evident, deixant enrere un inici de temporada més irregular i guanyant-se el respecte del vestidor i de la graderia.

Adu Ares: De la incògnita al protagonisme

El fitxatge d'Adu Ares pel Zaragoza, en qualitat de cedit per l'Athletic Club, va aixecar expectatives a l'entorn aragonès. L'objectiu era clar: foguejar el jove extrem en una Segona Divisió cada cop més exigent, amb l'esperança que pogués aportar desequilibri i velocitat per banda. Tanmateix, la seva adaptació no va ser immediata. Amb Miguel Ángel Ramírez, el futbolista basc va tenir dificultats per assentar-se i va encadenar diverses suplències, arribant fins i tot a protagonitzar algun desacord amb l'afició.

Tot va canviar amb el relleu a la banqueta. Amb Gabi Fernández, el rol d'Adu Ares va fer un gir radical. La seva presència a l'onze inicial es va fer habitual i les seves estadístiques van millorar considerablement en la recta final del campionat. En total, el futbolista ha sumat 30 partits oficials, aportant 5 gols i 2 assistències entre Lliga i Copa del Rei. Tot i que aquestes xifres no el situen entre els màxims golejadors de l'equip, la seva aportació en els moments clau ha estat determinant.

Ara, amb el mercat d'estiu a tocar, s'obre el debat sobre el futur d'Adu Ares. L'Athletic Club, propietari dels seus drets, ha de decidir si el recupera per al primer equip o si facilita una nova cessió. Per la seva banda, Gabi Fernández, segons ha informat Marca, hauria traslladat a la direcció esportiva el seu desig de retenir Ares una temporada més, convençut que el jove atacant pot ser encara més important en un Zaragoza que aspira a fites més altes.

El mateix jugador, que actualment gaudeix d'uns dies de descans a Eivissa juntament amb Nico Williams i altres amics —on van ser vistos en un concert de Myke Towers a Ushuaia—, ha mostrat en diverses ocasions el seu agraïment al club aragonès i al cos tècnic. En paraules recents, Ares ha destacat quant ha crescut a Zaragoza i el repte que va suposar sortir de la seva zona de confort per assumir nous desafiaments a La Romareda.