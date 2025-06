Celta i Espanyol competeixen per fitxar un futbolista de la Ligue 1

Cada estiu, el mercat de fitxatges es converteix en un escenari impredictible i apassionant per als equips que volen fer un salt de qualitat. En la finestra actual, tant el Celta de Vigo com l’Espanyol miren amb atenció la situació d’un jugador que ha brillat a la Segona Divisió i que podria esdevenir un dels noms propis de l’estiu a LaLiga. La lluita per captar talent jove i consolidat està més renyida que mai, especialment en posicions de mig del camp, on la creativitat i l’arribada a l’àrea es cotitzen a l’alça.

Tant Celta com Espanyol comparteixen una necessitat: reforçar la medul·lar amb futbolistes capaços de marcar diferències. Els gallecs, després d’una temporada de creixement sota la direcció de Claudio Giráldez i amb una participació europea a l’horitzó, volen donar profunditat i variants a la seva plantilla. L’Espanyol, per la seva banda, pretén consolidar-se de nou a l’elit del futbol espanyol i aposta per incorporar jugadors amb fam i projecció, que hagin demostrat la seva vàlua en contextos exigents.

En aquest escenari sorgeix la figura de César Gelabert, un migcampista que ha acabat la temporada com un dels jugadors més destacats del Real Sporting, tot i arribar en qualitat de cedit des del Toulouse, club que milita a la Ligue 1. La seva evolució ha estat tan notable que el seu nom apareix a l’agenda de diversos clubs de Primera Divisió, tal com apunten mitjans com Estadio Deportivo o el Sport.

El creixement d’un futbolista decisiu a Gijón

El futbolista en qüestió ha protagonitzat una de les millors temporades de la seva carrera després de la seva arribada a Gijón. El seu rendiment va anar de menys a més, especialment després del relleu a la banqueta de l’Sporting: l’arribada d’Asier Garitano va ser clau per explotar el seu futbol associatiu, la seva visió de joc i la seva capacitat per arribar a l’àrea rival. Va anotar gols importants i va signar assistències que van permetre al conjunt asturià mantenir-se en la lluita pels llocs alts de la classificació.

De fet, des de Killer Asturias apunten que l’Sporting estaria encantat de poder comptar amb ell una temporada més, ja sigui mitjançant una nova cessió o fins i tot fent-se amb la seva fitxa en propietat. Tanmateix, la seva cotització s’ha disparat i el Toulouse, propietari dels seus drets, és conscient que pot treure profit del seu traspàs aquest estiu.

Celta, Espanyol i altres candidats: la subhasta s’intensifica

La competència no s’acaba aquí. El Celta de Vigo ha fet un seguiment exhaustiu al migcampista durant tota la temporada, convençut que pot encaixar en el seu projecte basat en la pedrera però reforçat amb talent contrastat. Giráldez valora especialment la seva polivalència i la seva lectura tàctica, a més de la seva experiència en dues lligues tan diferents com la francesa i l’espanyola.

L’Espanyol, per la seva banda, ha entrat amb força a la subhasta. Després del seu retorn a la màxima categoria, el club català busca fitxatges que assegurin rendiment immediat i projecció de futur. El seu director esportiu ha mantingut contactes preliminars per tantejar la disponibilitat del jugador i del Toulouse, que segons fonts de l’entorn podria demanar al voltant de dos milions d’euros pel seu traspàs.

A la llista de pretendents s’hi han afegit equips de la MLS i del futbol mexicà, cosa que evidencia l’impacte que ha tingut la temporada del jugador cedit a l’Sporting. La possibilitat de continuar a Espanya, això sí, sembla l’opció més atractiva per al futbolista, que veu a LaLiga l’escenari ideal per continuar la seva progressió.