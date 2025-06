El Celta de Vigo vol un jugador del Barça, Ilaix Moriba ho demana

La temporada que acaba de terminar ha canviat completament l'estat d'ànim a Vigo. Després de diversos anys lluny de la il·lusió europea, el Celta ha aconseguit finalment classificar-se per a la pròxima edició de l'Europa League. Aquest èxit suposa molt més que un simple premi esportiu: obliga la directiva celeste a fer un salt de qualitat a la plantilla, renovar ambicions i buscar reforços que permetin competir en l'exigent calendari continental.

L'afició ho sap i ja ha començat a somiar amb incorporacions de renom. L'equip gallec, que en els darrers mesos ha experimentat una notable millora sota la batuta de Claudio Giráldez, va acabar LaLiga en una setena posició més que meritòria, superant les expectatives inicials i deixant enrere els anys de dubtes i mals resultats.

En aquest context, cada petit rumor o interacció a les xarxes socials s'analitza al mil·límetre. Els seguidors celestes miren de reüll els descartats dels grans equips, un mercat recurrent entre aquests equips de mitja taula de LaLiga.

Les xarxes socials encenen la il·lusió: somni o simple desig?

Fa tot just uns dies, una simple publicació d'Ansu Fati a Instagram va ser suficient per desfermar la rumorologia entre els aficionats del Celta. Diversos seguidors van deixar missatges animant el jove davanter del Barça a recalar a Vigo. Tanmateix, el que més va cridar l'atenció va ser la reacció d'Ilaix Moriba, actual jugador del Celta cedit pel RB Leipzig, que va respondre a aquests comentaris amb emoticones que denotaven el seu desig de tornar a compartir vestidor amb Ansu Fati, tal com ja van fer a la pedrera blaugrana.

Cal matisar que, a hores d'ara, no existeix cap informació oficial ni rumors sòlids sobre l'interès real del Celta en Ansu Fati. Es tracta, per ara, d'un simple desig compartit per alguns seguidors i pel mateix Ilaix Moriba en l'àmbit digital. De fet, en les darreres setmanes diversos mitjans donaven pràcticament per tancada la cessió d'Ansu Fati al Mònaco, amb una opció de compra inclosa, tot i que el silenci informatiu recent fa pensar que l'operació podria estar encallada.

A més, per acabar-ho d'adobar, cal tenir en compte que, tot i que hi ha intencions de retenir-lo, encara no és segur que Ilaix Moriba torni a vestir la samarreta celeste el pròxim curs. La seva cessió acaba el 30 de juny i caldrà renovar amb el RB Leipzig.

Estadístiques, passat comú i l'aportació d'Ilaix Moriba

Ilaix Moriba i Ansu Fati van compartir vestidor a la UEFA Youth League 2018/19, en què van disputar junts cinc partits amb el juvenil del Barça. Aleshores, tots dos van deixar mostres del seu potencial, tot i que va ser Ansu qui va fer el salt meteòric al primer equip. Segons les estadístiques facilitades, Moriba va sumar 210 minuts en aquests cinc enfrontaments, mostrant ja aleshores la seva capacitat de sacrifici i polivalència al centre del camp, mentre que Ansu Fati va començar a destacar per la seva verticalitat i capacitat golejadora.

Aquesta temporada, però, el rendiment d'Ansu Fati amb el Barça ha estat molt per sota del que s'esperava. Segons les dades, ha disputat 11 partits oficials entre LaLiga, la UEFA Champions League i la Copa del Rei, sumant tot just 298 minuts i rebent només una targeta groga, sense marcar gols ni repartir assistències. Un balanç molt escàs per a un jugador amb la seva projecció, lastrat per les lesions i per la dura competència interna a l'atac blaugrana.