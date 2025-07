La petició de Diego Simeone per a l’Atlètic que fa tremolar el Betis

L'Atlético de Madrid no vol quedar enrere al mercat de fitxatges i ja ha començat a moure fitxa amb determinació. Diego Pablo Simeone, sempre exigent i amb l'ambició de tornar a lluitar per tot, ha estat clar amb la direcció esportiva: necessita reforçar l'atac amb un jugador desequilibrant, algú que aporti verticalitat, creativitat i que pugui brillar al costat del gran fitxatge del curs anterior, Julián Álvarez.

Un projecte amb fam de títols

Des de fa més d'una dècada, l'Atlético ha aconseguit mantenir-se entre l'elit del futbol europeu, consolidant un projecte esportiu estable i competitiu. Però després d'una temporada en què es va quedar sense aixecar títols importants, Simeone creu que ha arribat el moment de fer un salt més

Aquest perfil, segons el tècnic argentí, el reuneix un futbolista que fa temps va estar al radar colchonero quan encara era un adolescent. De fet, el 2012 ja va fer una prova amb el club, tot i que no va convèncer els directors esportius d'aquell moment. L'Atlético torna a posar els ulls en ell amb l'objectiu que formi una dupla explosiva amb Julián Álvarez.

El context, favorable per a un gran fitxatge

La situació contractual del jugador al seu club actual no és senzilla. Tot i que va arribar amb un traspàs multimilionari, el seu rendiment no ha assolit les expectatives i l'equip anglès no descarta la seva sortida. El club que dirigeix Simeone està atent a aquest moviment, conscient que el seu valor de mercat continua sent alt, però també que podrien aprofitar el desig d'ambdues parts de trobar un nou destí que rellanci la carrera del futbolista.

L'Atlético valora diferents fórmules per fer viable l'operació. Des d'una cessió amb opció de compra fins a l'adquisició parcial dels drets del jugador, com ja va fer amb altres fitxatges recents. La clau serà convèncer tant el futbolista com el seu equip actual, a més d'ajustar els números en una operació que no es preveu senzilla.

Antony: la peça desitjada

El jugador en qüestió és Antony dos Santos, extrem brasiler del Manchester United. El seu perfil encaixa perfectament amb el que busca Simeone: ràpid, hàbil, amb capacitat per trencar línies i generar perill constant des de la banda dreta. Tot i un rendiment irregular a la Premier League, el seu talent és inqüestionable i la seva joventut li dona encara marge de creixement, i més encara havent vist com de bé es va adaptar a La Liga amb el Real Betis.

Antony va brillar a l'Ajax abans del seu fitxatge pel United i ha demostrat ser un jugador capaç de marcar diferències quan es troba amb confiança. Simeone creu que pot recuperar la seva millor versió en un entorn més estable i amb un entrenador que sap treure el millor dels seus futbolistes. A més, la seva societat amb Julián Álvarez promet ser una de les més temudes de LaLiga si finalment es concreta l'operació.