La petición de Diego Simeone para el Atlético que hace temblar al Betis

El Atlético de Madrid no quiere quedarse atrás en el mercado de fichajes y ya ha empezado a mover ficha con determinación. Diego Pablo Simeone, siempre exigente y con la ambición de volver a luchar por todo, ha sido claro con la dirección deportiva: necesita reforzar el ataque con un jugador desequilibrante, alguien que aporte verticalidad, creatividad y que pueda brillar junto al gran fichaje del curso anterior, Julián Álvarez.

Un proyecto con hambre de títulos

Desde hace más de una década, el Atlético ha logrado mantenerse entre la élite del fútbol europeo, consolidando un proyecto deportivo estable y competitivo. Pero tras una temporada donde se quedó sin levantar títulos importantes, Simeone cree que ha llegado el momento de dar un salto más.

Ese perfil, según el técnico argentino, lo reúne un futbolista que hace tiempo estuvo en el radar colchonero cuando aún era un adolescente. De hecho, en 2012 ya hizo una prueba con el club, aunque no convenció a los ojeadores de aquel entonces. El Atlético vuelve a poner los ojos en él con el objetivo de que forme una dupla explosiva con Julián Álvarez.

El contexto, favorable para un gran fichaje

La situación contractual del jugador en su club actual no es sencilla. Aunque llegó con un traspaso multimillonario, su rendimiento no ha alcanzado las expectativas y el equipo inglés no descarta su salida. El club que dirige Simeone está atento a este movimiento, consciente de que su valor de mercado sigue siendo alto, pero también de que podrían aprovechar el deseo de ambas partes de encontrar un nuevo destino que relance la carrera del futbolista.

El Atlético baraja diferentes fórmulas para hacer viable la operación. Desde una cesión con opción de compra hasta la adquisición parcial de los derechos del jugador, como ya hizo con otros fichajes recientes. La clave estará en convencer tanto al futbolista como a su actual equipo, además de cuadrar los números en una operación que no se antoja sencilla.

Antony: la pieza deseada

El jugador en cuestión es Antony dos Santos, extremo brasileño del Manchester United. Su perfil encaja perfectamente con lo que Simeone busca: rápido, habilidoso, con capacidad para romper líneas y generar peligro constante desde la banda derecha. Pese a un rendimiento irregular en la Premier League, su talento es incuestionable y su juventud le da aún margen de crecimiento, y más aún habiendo visto lo bien que se adaptó a La Liga con el Real Betis.

Antony brilló en el Ajax antes de su fichaje por el United y ha demostrado ser un jugador capaz de marcar diferencias cuando se encuentra en confianza. Simeone cree que puede recuperar su mejor versión en un entorno más estable y con un entrenador que sabe sacar lo mejor de sus futbolistas. Además, su sociedad con Julián Álvarez promete ser una de las más temidas de LaLiga si finalmente se concreta la operación.