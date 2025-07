Bones notícies per al Real Betis: avenços importants en el fitxatge del '9' somiat

La direcció esportiva del Real Betis té clar què busca per reforçar la seva plantilla de cara a la temporada 2025/26: un davanter jove, amb físic, olfacte de gol i capacitat de projecció. Amb Cucho Hernández com a referència ofensiva, el club verd-i-blanc vol afegir al seu atac un perfil complementari, més clàssic a l'àrea, que serveixi tant per competir amb el colombià com per oferir variants tàctiques a Manuel Pellegrini.

En aquest context, el director esportiu bètic, Manu Fajardo, ha pres la davantera i ha començat els primers moviments clau. Segons fonts properes al club, les converses amb l'entorn del davanter desitjat han avançat notablement, i ja es treballa en una estratègia conjunta per convèncer el club propietari del seu traspàs.

Leeds United, conscient de l'interès

El jugador en qüestió pertany al Leeds United, equip recentment ascendit a la Premier League i que ja ha reaccionat a l'interès del Betis. Als despatxos d'Elland Road són conscients que podrien perdre un dels seus joves valors ofensius, per la qual cosa s'han avançat i han tancat l'arribada de l'ariet Lukas Nmecha, procedent del Wolfsburg.

El fitxatge de l'atacant alemany, de 24 anys, reforça la davantera del Leeds i facilita el camí per a una possible sortida del jugador objectiu dels verd-i-blancs.

Fórmules alternatives i precedents recents

Tot i que la postura del Leeds continua sent ferma pel que fa a la valoració econòmica, el Betis ja explora altres opcions. Una possibilitat que ha guanyat força és la d'adquirir un percentatge dels drets del jugador, fórmula ja utilitzada recentment en altres negociacions com per Antony. Aquesta via permetria reduir el cost inicial i deixar una finestra de benefici futur per al club anglès en cas d'una venda posterior.

Tot i els avenços, no tot està tancat. Des d'Anglaterra i Itàlia també hi ha clubs que han mostrat interès, encara que cap sembla haver mogut fitxa amb tanta decisió com el conjunt verd-i-blanc. El projecte esportiu del Betis, amb la possibilitat de disputar competicions europees, es presenta com un atractiu més per al jugador, que ja ha manifestat el seu interès a fer el salt a una lliga com LaLiga EA Sports.

Un fitxatge il·lusionant per a l'afició

I aquest nom, que ja sona amb força als passadissos del Benito Villamarín, no és altre que Mateo Joseph, davanter santanderí de només 21 anys, amb present al Leeds United i futur, potser molt proper, al Real Betis.

Mateo Joseph, nascut a Santander el 2003, és un davanter centre amb doble nacionalitat hispanoanglesa que ha crescut futbolísticament al planter del Leeds United després de formar-se a l'Espanyol. Destaca pel seu físic potent, la seva capacitat de desmarcada i el seu instint golejador dins l'àrea.

Tot i que encara està en fase de consolidació, la seva participació a l'Europeu Sub-21 amb Espanya l'ha situat al radar de diversos clubs. Té bon joc d'esquena, agressivitat en la pressió i olfacte per a la rematada, qualitats que fan d'ell un perfil molt atractiu per a equips com el Real Betis.