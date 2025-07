Florentino torna a treure el xec: el Reial Madrid vol un jugador del València

El Valencia CF viu dies d'incertesa respecte al futur d'un dels seus futbolistes més prometedors. El seu nom sona amb força tant dins com fora del club. El central, peça clau en els esquemes del conjunt xe, acaba contracte al juny de 2026 i, malgrat els intents del club per assegurar la seva continuïtat, la renovació encara no ha arribat a bon port.

Els contactes s'han reprès recentment després de setmanes sense comunicació. La direcció esportiva, encapçalada per Miguel Ángel Corona, ha reobert el diàleg amb el representant del jugador per trobar un acord. Des del club es valora positivament el seu compromís i es desitja que segueixi com a pilar del nou projecte esportiu. Però l'escenari no és senzill: hi ha diversos clubs importants seguint de prop els seus passos.

Ofertes sobre la taula i un mercat atent

Mentre el futbolista segueix concentrat amb la selecció sub-21, el seu entorn gestiona diferents opcions. L'RB Leipzig ha estat un dels primers a mostrar interès ferm, seguit per l'Inter de Milà, que també valora la seva projecció i maduresa tot i la seva joventut.

Tanmateix, ha sorgit un tercer actor inesperat que podria canviar-ho tot. Segons va avançar el diari Marca, el Real Madrid ha començat a monitorar la situació del defensor. Els blancs no han fet cap oferta formal, però veuen amb bons ulls incorporar a cost zero un futbolista nacional, jove i amb experiència a LaLiga.

Un pacte tàcit entre el jugador i el club

Enmig de totes aquestes especulacions, hi ha un detall clau que podria marcar la diferència: la bona relació entre el jugador i el Valencia CF. Encara que no està signat en cap paper, ambdues parts mantenen un pacte de cavallers. Si el jugador decideix sortir, ho farà deixant diners a la caixa.

La clàusula que exigeix el Valencia no és baixa: uns 20 milions d'euros entre fixos i variables. I de moment, ningú ha arribat a aquesta xifra. Mentrestant, el rellotge corre: en dues setmanes, el central entrarà en el seu darrer any de contracte i serà lliure de negociar amb qui vulgui a partir de gener. El temor que marxi gratis creix.

El paper del Real Madrid a l'ombra

Des de Chamartín segueixen l'evolució del cas amb especial atenció. El club blanc no té pressa: saben que com més s'allargui la situació, més opcions hauran d'intervenir amb força. Tot i que per ara no hi ha una proposta formal, a Valdebebas ja estudien diferents escenaris.

Si finalment no renova, podrien llançar-se a per ell al mercat d'hivern o fins i tot esperar a fitxar-lo lliure l'estiu vinent. Una estratègia freda, però efectiva, que ja ha donat fruits en altres ocasions. Mentrestant, el Valencia ha de decidir: renovar, vendre o arriscar-se a perdre gratis una de les seves majors promeses?

El jugador que manté en suspens València… i que ha captat l'atenció del Real Madrid… no és altre que Cristhian Mosquera.