Vinícius la fa grossa a la banqueta rient després de perdre 4-0 contra el PSG

La matinada del 10 de juliol de 2025 va deixar una imatge inesperada i viral al MetLife Stadium. Mentre el PSG golejava 4‑0 al Real Madrid, una càmera va captar Vinícius Jr esbossant un somriure a la banqueta.

El gest, just després del quart gol parisenc, ha generat un debat intens entre els aficionats merengues. Va ser un riure nerviós? Un moment de desconnexió? La veritat és que ha encès la flama de la polèmica.

Malestar creixent després de la imatge viral de Vinícius

El davanter brasiler va ser substituït al minut 65 per Brahim Díaz, amb el marcador ja 0‑3 en contra. En aquell instant, sembla que s'encongeix, es tapa la cara i segons després deixa escapar un riure. El contrast entre el seu gest i l'expressió dels seus companys a la banqueta, visiblement afectats, ha resultat xocant.

| YouTube

Alguns seguidors han protestat amb indignació. D'altres defensen que podria tractar-se d'un gest nerviós davant el desastre col·lectiu, no pas d'una burla intencionada.

Anàlisi del context: derrota i dinàmiques de l'equip

El PSG va imposar un domini aclaparador. Gràcies als gols de Fabián Ruiz (dos), Dembélé i Ramos, va tancar un 4‑0 que va segellar el seu pas a la final del Mundial de Clubs davant el Chelsea. Xabi Alonso va reconèixer errors defensius greus i va admetre que l'equip necessita autocrítica per recuperar-se.

Un titular d'As apuntava: “El PSG juga a un altre esport diferent del Madrid… si no s'hi aplica, ho passarà malament”. Aquesta distància en el rendiment també es va reflectir en Vinícius, que va quedar bloquejat per Nuno Mendes i gairebé no va influir.

En línia, amb un rendiment discret al torneig –només un gol i una assistència en 456 minuts– no ha estat l'exhibició esperada de l'atacant amb més minuts a l'atac merengue.

Impacte en la seva imatge i l'estratègia de Xabi Alonso

L'incident agreuja el debat sobre la figura de Vinícius al Madrid. La pressió mediàtica augmenta, just quan el tècnic Xabi Alonso considera variants per a la pròxima temporada. El jove Gonzalo García, màxim golejador del torneig a New Jersey, ja és, per a molts, mereixedor del lloc per davant del brasiler.

| Valencia CF, Real Madrid

A “El Larguero” s'ha qüestionat si Xabi hauria d'optar per experiència o apostar pel talent emergent. Mijatović fins i tot va assenyalar que “podrien jugar junts, no cal inventar l'aigua calenta”.

Riure nerviós o gest fora de lloc?

El debat continua entre els qui critiquen l'actitud de Vinícius i els qui veuen una postura defensiva, fruit de la tensió extrema del moment. En la seva defensa, alguns analistes apunten que podria tractar-se d'un “gest malinterpretat” en un context emocional carregat. Tanmateix, la repercussió ja ha perjudicat la seva imatge davant una afició que s'aferra a la responsabilitat en els grans partits.