Un periodista d''El Chiringuito' assenyala dos jugadors del Barça

per Mireia Puig

L'empat del FC Barcelona contra el Celta de Vigo segueix generant reaccions, no només a l'entorn culer, sinó també als mitjans especialitzats en futbol. Entre ells, José Álvarez Haya, periodista d'El Chiringuito de Jugones, no va dubtar a llançar crítiques directes a dos jugadors clau del Barça: Jules Koundé i Frenkie de Jong. Segons les seves declaracions a xarxes socials, tots dos futbolistes van ser responsables que el conjunt blaugrana deixés escapar dos punts a Balaídos.

Una actuació que va deixar dubtes

El matx semblava encaminat per als de Hansi Flick, que dominaven 0-2 gràcies als gols de Raphinha i Lewandowski. Tot i això, l'expulsió de Marc Casadó i els errors defensius en els últims minuts van portar el Celta a igualar el marcador amb rapidesa. Álvarez Haya, conegut pel seu estil directe i crític, va assenyalar Jules Koundé per un error d'intensitat que va permetre el primer gol del Celta. Però no s'hi va quedar: va apuntar també al migcamp, en concret Frenkie de Jong, l'entrada del qual al partit, segons la seva opinió, “va fer perdre la cohesió” que el Barça tenia fins aquell moment.

En la publicació a Twitter, Álvarez Haya va afirmar: "Un error d'intensitat de Koundé i un migcamp tocat després de l'entrada de De Jong ha fet perdre dos punts que estaven guanyats. Les lligues també es guanyen aquí". El seu comentari, compartit juntament amb declaracions de Flick després del partit, va acumular milers d'interaccions i va reflectir la divisió d'opinions entre els aficionats.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Jules Koundé, sota el focus

El central francès va ser un dels més assenyalats després de l'empat. Durant la temporada, Koundé ha estat un pilar defensiu per a l'equip, però en aquest partit, la seva decisió a la marca va ser determinant perquè el Celta marqués el primer gol. Flick també va al·ludir indirectament a aquest tipus d'errors a la roda de premsa postpartit, assegurant que “tots poden jugar molt millor del que han fet avui”. La falta de contundència en moments clau continua sent un dels aspectes que el Barça necessita corregir si aspira a mantenir-se com a líder sòlid a LaLiga.

Frenkie de Jong: un problema a l'esquema?

L'entrada de Frenkie de Jong, teòricament per reforçar el control al migcamp, no va complir amb el seu objectiu segons José Álvarez Haya. El periodista va assenyalar que la seva presència va desajustar l'equilibri de l'equip i va permetre al Celta guanyar terreny al tram final. Aquesta crítica coincideix amb altres veus a l'entorn blaugrana, que qüestionen si l'estil pausat i de possessió de De Jong és l'adequat per a un Barça que busca més verticalitat i contundència.

Tot i això, no tots estan d'acord amb aquesta visió. Alguns aficionats i analistes defensen el neerlandès, argumentant que la seva entrada va coincidir amb l'expulsió de Casadó, un factor que va desestabilitzar l'equip en general. A més, consideren que culpar-lo de manera individual és injust, atesa la falta de reacció col·lectiva després del primer gol del Celta.

| YouTube, wowow, XCatalunya

Flick: “Hem de ser més sòlids”

El tècnic del Barça, Hansi Flick, també va deixar clar que no estava satisfet amb el rendiment del seu equip. Tot i que no va esmentar noms, la seva anàlisi va ser contundent: “Vam perdre la concentració i això ens va costar car. Aquest és el tipus de partit que no podem deixar escapar”. Les paraules de l'entrenador alemany reforcen la necessitat que l'equip sigui més consistent, especialment en situacions d'avantatge.