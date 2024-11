Un periodista de 'El Chiringuito' señala a dos jugadores del Barça

El empate del FC Barcelona ante el Celta de Vigo sigue generando reacciones, no solo en el entorno culé, sino también en los medios especializados en fútbol. Entre ellos, José Álvarez Haya, periodista de El Chiringuito de Jugones, no dudó en lanzar críticas directas a dos jugadores clave del Barça: Jules Koundé y Frenkie de Jong. Según sus declaraciones en redes sociales, ambos futbolistas fueron responsables de que el conjunto blaugrana dejara escapar dos puntos en Balaídos.

Una actuación que dejó dudas

El encuentro parecía encaminado para los de Hansi Flick, que dominaban 0-2 gracias a los goles de Raphinha y Lewandowski. Sin embargo, la expulsión de Marc Casadó y los errores defensivos en los últimos minutos llevaron al Celta a igualar el marcador con rapidez. Álvarez Haya, conocido por su estilo directo y crítico, señaló a Jules Koundé por un error de intensidad que permitió el primer gol del Celta. Pero no se quedó ahí: apuntó también al mediocampo, en concreto a Frenkie de Jong, cuya entrada al partido, en su opinión, “hizo perder la cohesión” que el Barça tenía hasta ese momento.

En su publicación en Twitter, Álvarez Haya afirmó: "Un error de intensidad de Koundé y un mediocampo tocado tras la entrada de De Jong ha hecho perder dos puntos que estaban ganados. Las ligas también se ganan aquí". Su comentario, compartido junto a declaraciones de Flick tras el partido, acumuló miles de interacciones, reflejando la división de opiniones entre los aficionados.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Jules Koundé, bajo el foco

El central francés fue uno de los más señalados tras el empate. Durante la temporada, Koundé ha sido un pilar defensivo para el equipo, pero en este partido, su fallo en la marca fue determinante para que el Celta marcara el primer gol. Flick también aludió indirectamente a este tipo de errores en su rueda de prensa postpartido, asegurando que “todos pueden jugar mucho mejor de lo que han hecho hoy”. La falta de contundencia en momentos clave sigue siendo uno de los aspectos que el Barça necesita corregir si aspira a mantenerse como líder sólido en LaLiga.

Frenkie de Jong: ¿un problema en el esquema?

La entrada de Frenkie de Jong, teóricamente para reforzar el control en el mediocampo, no cumplió con su objetivo según José Álvarez Haya. El periodista señaló que su presencia desajustó el equilibrio del equipo, permitiendo al Celta ganar terreno en el tramo final. Esta crítica coincide con otras voces en el entorno blaugrana, que cuestionan si el estilo pausado y de posesión de De Jong es el adecuado para un Barça que busca mayor verticalidad y contundencia.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta visión. Algunos aficionados y analistas defienden al neerlandés, argumentando que su entrada coincidió con la expulsión de Casado, un factor que desestabilizó al equipo en general. Además, consideran que culparlo de forma individual es injusto, dada la falta de reacción colectiva tras el primer gol del Celta.

| YouTube, wowow, XCatalunya

Flick: “Tenemos que ser más sólidos”

El técnico del Barça, Hansi Flick, también dejó claro que no estaba satisfecho con el rendimiento de su equipo. Aunque no mencionó nombres, su análisis fue contundente: “Perdimos la concentración y eso nos costó caro. Este es el tipo de partido que no podemos dejar escapar”. Las palabras del entrenador alemán refuerzan la necesidad de que el equipo sea más consistente, especialmente en situaciones de ventaja.