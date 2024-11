Hansi Flick posa data de caducitat al seu pas per la banqueta del Barça

Al món del futbol, la permanència perllongada d'entrenadors i jugadors en un mateix equip és cada vegada menys comú. Tot i que hi ha casos excepcionals, com Alex Ferguson o Arsène Wenger, són l'excepció que confirma la regla. Les dinàmiques de l'esport rei, marcades per la pressió dels resultats i els cicles de renovació, fan difícil que una figura perduri durant molts anys en un mateix club.

Hansi Flick, actual entrenador del Barça, no és aliè a aquesta realitat. A la roda de premsa prèvia al duel contra el Celta de Vigo, el tècnic alemany va sorprendre amb unes declaracions sinceres i directes. “No crec que pugui estar deu anys entrenant el Barça”, va afirmar. Aquestes paraules reflecteixen el seu enfocament realista sobre el temps que li queda a la banqueta culer. Flick, que va arribar a l'equip amb la missió de revitalitzar el projecte esportiu, ha demostrat que és un tècnic de cicles curts i reeixits.

| FCB

La trajectòria de Flick en reforça la visió. Durant la seva etapa com a entrenador, no ha estat mai més de quatre anys en un mateix lloc. Al Bayern de Munic, on va aconseguir una històrica temporada amb un sextet, la seva estada es va limitar a dos anys. Al capdavant de la selecció alemanya, una altra etapa de dos anys va confirmar la tendència als períodes curts. En equips com el Hoffenheim i el Bammental, el cicle màxim va ser de quatre anys, sempre prioritzant resultats immediats i transicions eficients.

La família, el primer

El tècnic alemany no només va esmentar raons esportives per a la seva decisió. A la mateixa roda de premsa, Flick va deixar entreveure motius personals. “Tinc quatre néts i els hauré de dedicar més temps”, va confessar. Aquesta afirmació humanitza l'entrenador i evidencia un desig d'equilibrar la vida professional i personal. Als seus 59 anys, Flick busca no només èxit al camp, sinó també temps de qualitat amb la seva família.

El Barça, per la seva banda, està acostumat a cicles més llargs a la seva banqueta, amb entrenadors com Johan Cruyff o Pep Guardiola marcant èpoques. Tot i això, l'actualitat del club i les característiques del futbol modern poden fer que l'etapa de Flick sigui igual d'important, encara que més breu. El seu estil de treball i capacitat per gestionar transicions el converteixen en una peça clau per al projecte actual de l'equip.

| F.C. Barcelona

Amb aquestes declaracions, Hansi Flick deixa clar que el seu pas pel Barça no serà etern, però tampoc no serà en va. El seu enfocament, basat en resultats ràpids i una visió clara del futur, promet deixar una empremta significativa a la història recent del club. Els aficionats culers hauran de gaudir d'aquest període, conscients que, com en tot al futbol, res no és per sempre.