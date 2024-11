Oficial: Ho confirma José Álvarez a El Chiringuito, fitxarà pel Barça

El FC Barcelona ja està immers en la planificació del proper mercat de fitxatges, centrat en jugadors que quedaran lliures aquest estiu. Aprofitar aquestes oportunitats s'ha convertit en una necessitat, tenint en compte els problemes econòmics que el club arrossega des de fa anys. Segons les regles de la FIFA, els futbolistes que finalitzen contracte poden negociar amb altres clubs a partir del gener, i el Barça es vol avançar a la competència.

José Álvarez, periodista del Chiringuito, va confirmar que el Barça està a punt de tancar un acord amb Jonathan Tah, central del Bayer Leverkusen. "M'expliquen que el Barça té molt avançat el fitxatge de Tah", va assegurar al programa. Aquest futbolista, de 27 anys, acaba contracte el juny del 2025, i ja ha deixat clar que no renovarà amb el conjunt alemany.

El central alemany, amb gran experiència a la Bundesliga i en competicions europees, és una de les peces més cobejades al mercat d'agents lliures. "És una oportunitat de mercat perquè acaba contracte, i s'ho estan rifant els grans", va assenyalar Álvarez. Tot i això, el periodista també ha apuntat que Tah no és un jugador perfecte per a tots els sistemes de joc.

La lluita amb el Bayern Munic

El Bayern Munic també ha mostrat interès a fitxar Tah, cosa que afegeix pressió al Barça per tancar l'acord com més aviat millor. "És un futbolista que interessa molts clubs, i per això el Barça vol avançar-se", va explicar Álvarez. La competència amb el gegant alemany no serà senzilla, ja que el Bayern té més estabilitat econòmica i podria oferir-li un projecte atractiu al seu país natal.

Tot i això, el Barça sembla tenir un as sota la màniga. Segons el periodista, les converses amb l'entorn del jugador estan molt avançades i el club català està decidit a no deixar escapar aquesta oportunitat. "No es pot fer oficial fins al gener, però el fitxatge de Jonathan Tah està molt avançat", va reiterar Álvarez al programa.

Tot i que el fitxatge sembla imminent, no tothom està convençut que Jonathan Tah sigui el central ideal per a l'estil del Barça. "Amb una línia tan avançada com la del Barça, Tah no és el perfil perfecte", va comentar Álvarez, que va destacar la falta de velocitat del jugador com un possible inconvenient. "És un futbolista que és lent i li costa molt de girar-se", va afegir.

Tot i això, el seu físic imponent i la seva experiència en competicions d'alt nivell són factors que el Barça valora positivament. Tah podria aportar solidesa i presència a l'àrea, cosa que l'equip ha trobat a faltar en alguns moments d'aquesta temporada.