Xavier Valls parla clar i deixa en evidència Frenkie de Jong: 'Tornar al Barça...'

L'empat entre el Celta de Vigo i el FC Barcelona ha provocat una onada de crítiques i debats sobre l'estat actual del conjunt blaugrana. Tot i mantenir el lideratge de LaLiga, el rendiment de l'equip no convenç ni els seguidors ni els experts, i un dels més crítics després del partit ha estat el periodista Xavier Valls.

El seu comentari en xarxes socials ha generat un intens debat: "És entrar Frenkie de Jong i tornar el Barça de Xavi", en al·lusió al migcampista neerlandès, amb una actuació que va deixar molt males sensacions.

Un partit marcat pels errors i el desconcert

El matx, disputat a Balaídos, semblava controlat pels de Hansi Flick gràcies als gols de Raphinha i Robert Lewandowski. Tot i això, l'expulsió de Marc Casado en els últims minuts va ser el detonant d'un col·lapse defensiu que va permetre al Celta empatar el marcador en dos minuts, amb gols d'Alfonso González i Hugo Álvarez.

Aquesta relliscada, que Flick va qualificar com a "molt dolent" en la seva anàlisi posterior al partit, va evidenciar problemes al centre del camp i la defensa. És en aquest context que el comentari de Xavier Valls ha guanyat rellevància, ja que posa el focus a Frenkie de Jong i la seva influència en l'esquema tàctic de l'equip.

Les paraules de Xavier Valls: una crítica directa

La frase del periodista de TV3, que ja acumula més de mil interaccions, no és una simple observació. En esmentar "el Barça de Xavi", es refereix a l'estil de joc que es va associar amb l'entrenador català durant les darreres etapes, caracteritzat per possessions llargues però amb falta de profunditat i dinamisme.

Segons el periodista, l'entrada de Frenkie de Jong al terreny de joc va semblar evocar aquesta versió menys efectiva del Barça i va deixar entreveure que el seu rendiment no va estar a l'alçada de les expectatives. A això cal sumar-hi un problema d'actitud.

Frenkie de Jong: de pilar a assenyalat

Frenkie de Jong va arribar al FC Barcelona com un dels fitxatges més prometedors el 2019, avalat pel seu rendiment a l'Ajax. Tot i això, el seu paper ha estat objecte de debat en repetides ocasions, especialment en temporades on l'equip no ha aconseguit complir amb les altes expectatives. La seva capacitat per distribuir la pilota i mantenir la possessió sol ser vista com una arma de doble tall: útil en contextos controlats, però qüestionable en partits on cal verticalitat.

A Balaídos, la seva entrada no va aconseguir canviar la dinàmica del partit. Això reforça la percepció que, en moments d'alta pressió, el vostre estil pot ser més un obstacle que una solució. El neerlandès té una clara manca d'actitud i això tampoc no ajuda. El fet que tingui un salari molt elevat el fa entrar a totes les travesses per anar-se'n més aviat que tard.

Hansi Flick també apunta el col·lectiu

L'entrenador del Barça no es va quedar enrere a les crítiques. En les seves declaracions postpartit, Flick va ser contundent en qualificar l'actuació de l'equip com a "molt dolenta". A més, va reconèixer errors individuals que van costar car, com els de Jules Koundé en defensa i una manca de concentració generalitzada. Tot i això, ha evitat assenyalar De Jong directament, destacant que el problema principal rau en la falta de cohesió i consistència de l'equip.

Reaccions a xarxes socials

El tuit de Xavier Valls no va passar desapercebut entre els seguidors blaugranes. Molts van coincidir amb la seva anàlisi, assenyalant que l'entrada de De Jong va semblar tornar l'equip a un estil més predictible. Altres, però, van considerar que el periodista va exagerar en carregar contra un jugador que amb prou feines està tornant al seu millor nivell després de recuperar-se d'una lesió.

Mentrestant, el debat sobre el rol de Frenkie de Jong al Barça continua obert. És el neerlandès el migcampista que necessita l'equip a buscar títols, o representa un estil que ja no encaixa amb les exigències actuals?

El que és clar és que tant ell com la resta de l'equip hauran de millorar si volen mantenir el seu avantatge a LaLiga -seguiran líders faci el que faci el Reial Madrid- i aspirar a més èxits aquesta temporada.