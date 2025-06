El periodista espanyol que vota a la Pilota d'Or rebutja Lamine Yamal: 'No hi serà...'

La Pilota d'Or continua generant titulars i polèmiques en el món del futbol. Els debats no s'aturen i les opinions dels experts prenen més pes que mai. A Espanya, el debat s'intensifica pel paper de Lamine Yamal i la influència de periodistes amb vot en el prestigiós guardó.

Un vot decisiu que divideix l'afició

Alfredo Relaño, històric director i actual president d'honor del diari AS, té a les seves mans una de les paperetes més influents d'Europa. És l'únic periodista espanyol que participa en l'elecció de la Pilota d'Or. Les seves decisions sempre han estat analitzades amb lupa, sobretot pel seu passat i simpaties cap al Real Madrid.

En més d'una ocasió, ha rebut crítiques per part del barcelonisme, que considera els seus vots poc objectius.

Cuando un niño de 17 años dejó en ridículo a todos los candidatos al BALÓN DE ORO

Aquesta vegada, les paraules de Relaño a 'Directo Gol' han tornat a aixecar polèmica. El periodista ha reconegut que, tot i que Lamine Yamal l'està sorprenent com a tothom, no veu el jove del Barça com a favorit. Ho justifica per la seva absència al Mundial de Clubs, el torneig que ara centra totes les mirades.

| FCB

El Mundial de Clubs, el nou camp de batalla

El PSG va debutar ahir al Mundial de Clubs amb un contundent triomf per 4-0 davant l'Atlético de Madrid. L'actuació de Vitinha va ser estel·lar i ha fet que molts ja el sumin al debat per la Pilota d'Or. Ousmane Dembélé, principal favorit per a molts després del seu triplet amb el PSG, no va jugar per lesió. L'absència de l'extrem francès afegeix incertesa al desenllaç del guardó.

El Real Madrid, per la seva banda, s'estrenarà dimecres a les 21 hores davant l'Al-Hilal. Totes les mirades estaran posades en Mbappé, qui arriba com a màxim golejador d'Europa i Bota d'Or. Molts consideren que una actuació sobresortint en aquest torneig podria reactivar les seves opcions a la Pilota d'Or.

Declaracions polèmiques: "Lamine Yamal no hi serà..."

Alfredo Relaño ho va explicar sense embuts en una recent entrevista a 'Directo Gol':



"No tindré clar el meu vot fins que no acabi el Mundial de Clubs. Sens dubte m'està agradant molt Lamine Yamal, com a tothom, però lamentablement no hi serà al Mundial de Clubs. Deixaré passar l'estiu i veure quina sensació em queda. Mbappé té la bota d'or. En certa manera ha estat una decepció, però més per la temporada que ha fet el Real Madrid que per ell. Quan fas els comptes t'adones que ell ha complert. Si fes un Mundial de Clubs espectacular, s'hauria de tenir en compte per la Pilota d'Or. És una decisió que maduraré quan passi l'estiu. Lamine Yamal va estar bé a la semifinal de la Nations League, però no tant a la final."

Aquestes paraules no han trigat a tenir ressò a la comunitat futbolera, especialment entre els aficionats del Barça, que senten que la seva jove estrella no està rebent el reconeixement merescut. El fet que Lamine no disputi el Mundial de Clubs sembla pesar massa per a l'únic votant espanyol.