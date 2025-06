El missatge emotiu de Lamine Yamal per celebrar l’aniversari del seu pare

Acostumats a veure'l batre rècords amb la samarreta del FC Barcelona i la selecció espanyola, de vegades és fàcil oblidar que Lamine Yamal està a punt de fer 18 anys. Tanmateix, ha estat el mateix jugador qui ens ha recordat el seu costat més personal i familiar amb un gest que va més enllà de qualsevol gol o regat.

Un emotiu missatge dirigit al seu pare, Mounir Nasraoui, ha posat de manifest la brúixola que guia la jove estrella lluny dels estadis.

El que ha passat: Un aniversari que uneix pare i fill

El motiu d'aquesta mostra d'afecte ha estat el 39 aniversari de Mounir, una data assenyalada que Lamine no ha volgut passar per alt.

A través de les seves xarxes socials, el de Rocafonda va compartir una tendra imatge de la seva infància amb el seu pare, acompanyada d'un missatge tan escuet com poderós: "Felicidades papa te amo, siempre juntos pase lo que pase". Aquestes paraules, carregades de significat, no només celebren un any més de vida, sinó que refermen un vincle indestructible que ha superat adversitats.

La celebració familiar va tenir lloc al restaurant Gaudim, un conegut local al carrer Aragó de Barcelona que s'ha convertit en un refugi per a molts jugadors del Barça. Les imatges compartides pel mateix Mounir, sota el seu àlies "Hustle Hard", i el restaurant, mostren pare i fill abraçats davant d'un pastís personalitzat, evidenciant la complicitat que els uneix.

Aquest establiment no és un lloc qualsevol per a ells; és gairebé una segona casa on han celebrat èxits i forjat amistats, com demostren les nombroses fotos del jove futbolista que decoren les parets del local.

El pilar fonamental i les reaccions en el seu cercle proper

Mounir Nasraoui és molt més que el pare d'una estrella del futbol; és el seu guia i el seu màxim defensor. La frase "pase lo que pase" de Lamine pren una rellevància especial en recordar els moments complicats que ha viscut la família, com l'incident que va patir Mounir l'estiu passat a Mataró, un fet que, afortunadament, va quedar enrere i que sens dubte va enfortir els seus llaços.

El pare del jugador també ha compartit recentment a les seves xarxes socials que pateix epilèpsia, una condició que, segons les seves paraules, l'ha fet vulnerable en ocasions, però que afronta amb enteresa.

El restaurant Gaudim, regentat pel seu amic Semi, és testimoni d'aquesta unió. El local s'ha consolidat com el punt de trobada no oficial de la plantilla culer. Per les seves taules hi han passat des de llegendes com Leo Messi i Iniesta fins a l'actual entrenador, Hansi Flick, i companys de La Masia com Marc Casadó i Marc Bernal.

Tots ells troben en aquest racó un ambient familiar i una gastronomia que fusiona el mediterrani i el japonès, convertint-lo en l'escenari perfecte per a celebracions íntimes.

Mentre Mounir celebra els seus 39 anys envoltat dels seus, l'atenció es dirigeix inevitablement cap al pròxim gran esdeveniment familiar: el 13 de juliol, Lamine Yamal farà 18 anys, assolint la majoria d'edat just quan s'iniciarà una nova i exigent temporada.

Aquest tendre gest cap al seu pare demostra que, malgrat el seu ascens meteòric, la seva brúixola personal segueix apuntant a casa. Serà aquesta sòlida base familiar la clau per afrontar els nous reptes que l'esperen com a adult i figura del futbol mundial? Només el temps ho dirà, però els fonaments són, sens dubte, immillorables.