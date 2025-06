Ter Stegen accepta una oferta per marxar del Barça: Laporta mou fitxa per no perdre diners

per Mireia Puig

Imagina que un porter històric del Barça es planteja deixar tot el que ha construït per emprendre una nova aventura amb un altre gegant europeu. Un moviment sorprenent sacseja el mercat estival: Marc‑André ter Stegen estaria llest per a un canvi significatiu, segons apunten des de Turquia. Aquesta notícia sacseja els fonaments del Camp Nou i presenta el Galatasaray com el gran beneficiat.

Contracte fins al 2028

Ter Stegen, amb contracte en vigor fins al 2028, ha deixat de ser titular indiscutible després de l’arribada de Joan García. Això ha desencadenat debats sobre el seu futur, provocant que molts qüestionin la seva continuïtat a Barcelona. A més, el porter alemany està preocupat per perdre protagonisme de cara al Mundial 2026, quelcom que podria passar si continua sense minuts sota el pal del Barça.

Mentrestant, el Galatasaray viu una autèntica revolució d’estiu. Després d’assegurar l’arribada de Leroy Sané i posar-se en el punt de mira de Victor Osimhen i Ilkay Gündoğan, la directiva presidida per Dursun Özbek ha posat el focus en reforçar la porteria. La marxa de Fernando Muslera, llegenda del club, ha deixat un buit que l’equip busca cobrir amb un arquer de talla internacional.

Detalls de l’acord

Segons el diari MoneSport i altres fonts de Turquia, el Galatasaray ja ha arribat a un acord personal amb Ter Stegen. El porter hauria acceptat un contracte de 5 milions d’euros nets anuals, una oferta lleugerament inferior al que percep al Barça, però acceptada pel paper protagonista que se li ha promès.

El format del fitxatge seria flexible: el club turc contempla tant una cessió amb opció de compra com una possible alliberació del contracte blaugrana. El Barça, per la seva banda, estaria obert a reduir massa salarial i permetre que el porter defineixi el seu futur en un altre projecte esportiu.

Què suposa per al Barça i per a Ter Stegen

Aquest moviment implicaria un gir radical a la porteria del Barça. S’obriria pas definitiu per a Joan García, mentre que Wojciech Szczesny seguiria com a recanvi. Per a Hansi Flick, el traspàs de Ter Stegen ajudaria a concloure la transició a un model més jove i rendible, sense deixar buits sensibles a la plantilla.

Per la seva banda, Ter Stegen afrontaria un nou capítol a la seva carrera. Als seus 33 anys, passaria d’un rol inestable a una posició de lideratge absolut en un equip que competirà a la Champions League. A més, una temporada com a porter titular del Galatasaray li brindaria estabilitat i visibilitat de cara a la selecció alemanya en la preparació del Mundial 2026.

Impacte al mercat turc

L’operació encaixaria en l’estratègia del Galatasaray per revolucionar la seva plantilla. Després d’assegurar Sané amb una oferta d’entre 9 i 11 M € nets per temporada i mostrar interès ferm per Gündoğan, l’equip busca muntar un bloc competitiu amb sabor alemany. Ter Stegen completaria aquest trencaclosques, ja que compartiria vestidor amb compatriotes destacats i aportaria tranquil·litat des del pal.

Anàlisi tàctic i esportiu

Des del punt de vista tàctic, el conjunt dirigit per Okan Buruk necessita un porter amb domini de pilota, experiència i lideratge. Ter Stegen encaixa en aquest perfil: gran capacitat amb els peus, veu de comandament i experiència en grans competicions. Per als aficionats turcs, la seva arribada significaria reconèixer ambició continental.

Per a ell, el repte és esdevenir la pedra angular en una lliga física i apassionada, amb l’incentiu de disputar la pròxima Champions i mantenir viva la il·lusió de ser titular a Alemanya. Una decisió amb pes professional i personal, en un entorn ple de fervor futbolístic.