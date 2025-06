El periodista español que vota en el Balón de Oro rechaza a Lamine Yamal: 'No estará..

El Balón de Oro sigue generando titulares y polémicas en el mundo del fútbol. Los debates no se detienen y las opiniones de los expertos cobran más peso que nunca. En España, el debate se intensifica por el papel de Lamine Yamal y la influencia de periodistas con voto en el prestigioso galardón.

Un voto decisivo que divide a la afición

Alfredo Relaño, histórico director y actual presidente de honor del diario AS, tiene en sus manos una de las papeletas más influyentes de Europa.

Es el único periodista español que participa en la elección del Balón de Oro. Sus decisiones siempre han sido analizadas con lupa, sobre todo por su pasado y simpatías hacia el Real Madrid. En más de una ocasión, ha recibido críticas por parte del barcelonismo, que considera sus votos poco objetivos.

Cuando un niño de 17 años dejó en ridículo a todos los candidatos al BALÓN DE ORO

Esta vez, las palabras de Relaño en 'Directo Gol' han vuelto a levantar polémica. El periodista ha reconocido que, aunque Lamine Yamal le está sorprendiendo como a todos, no ve al joven del Barça como favorito. Lo justifica por su ausencia en el Mundial de Clubes, el torneo que ahora centra todas las miradas.

El Mundial de Clubes, el nuevo campo de batalla

El PSG debutó ayer en el Mundial de Clubes con un contundente triunfo por 4-0 ante el Atlético de Madrid. La actuación de Vitinha fue estelar y ha hecho que muchos ya lo sumen al debate por el Balón de Oro. Ousmane Dembélé, principal favorito para muchos tras su triplete con el PSG, no jugó por lesión. La ausencia del extremo francés añade incertidumbre al desenlace del galardón.

El Real Madrid, por su parte, se estrenará el miércoles a las 21 horas frente al Al-Hilal. Todas las miradas estarán puestas en Mbappé, quien llega como máximo goleador de Europa y Bota de Oro. Muchos consideran que una actuación sobresaliente en este torneo podría reactivar sus opciones al Balón de Oro.

Declaraciones polémicas: "Lamine Yamal no estará..."

Alfredo Relaño lo explicó sin rodeos en una reciente entrevista en 'Directo Gol':



"No tendré claro mi voto hasta que no acabe el Mundial de Clubes. Desde luego me está gustando mucho Lamine Yamal, como a todos, pero lamentablemente no va a estar en el Mundial de Clubes. Dejaré pasar el verano y ver qué sensación me queda. Mbappé tiene la bota de oro. En cierto modo ha sido una decepción, pero más por la temporada que ha hecho el Real Madrid que por él. Cuando echas las cuentas te das cuenta de que él ha cumplido. Si hiciera un tremendo Mundial de Clubes, habría que tenerlo en cuenta para el Balón de Oro. Es una decisión que maduraré cuando pase el verano. Lamine Yamal estuvo bien en la semifinal de la Nations League, pero no tan bien en la final."

Estas palabras no han tardado en tener eco en la comunidad futbolera, especialmente entre los aficionados del Barça, que sienten que su joven estrella no está recibiendo el reconocimiento merecido. El hecho de que Lamine no dispute el Mundial de Clubes parece pesar demasiado para el único votante español.