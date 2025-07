Pep Guardiola vol assaltar el Barça: oferta per un jugador, Laporta diu NO

El Manchester City està decidit a reforçar la seva plantilla amb determinació aquest estiu. L’equip dirigit per Pep Guardiola ha arrencat el mercat de fitxatges amb pas ferm, incorporant noms interessants com Rayan Aït-Nouri, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Sverre Nypan i Marcus Bettinelli. Però hi ha una posició que segueix donant maldecaps al tècnic de Santpedor: el lateral dret.

Amb la marxa definitiva de Kyle Walker rumb al Burnley i els dubtes que deixa Rico Lewis, Guardiola ha exigit a la nova direcció esportiva liderada per Hugo Viana que trobi un defensor de primer nivell. La prioritat és clara: assegurar aquest costat amb un jugador consolidat i fiable.

Un perfil que encaixa en l’estil City

La seva fiabilitat, el seu físic imponent i la seva capacitat per jugar tant de lateral com de central el converteixen en una peça ideal per a qualsevol equip d’elit. No és casualitat que Guardiola el tingui al seu radar: compleix tots els requisits per brillar a la Premier League.

Malgrat els rumors que apunten que Joan Laporta i Deco podrien estar valorant altres noms, com Denzel Dumfries, el fitxatge del qual seria relativament assequible gràcies a una clàusula de només 25 milions amb l’Inter de Milà, la veritat és que el club blaugrana no té intenció de desprendre’s del seu defensor titular.

Una oferta de 70 milions que no mou el Barça

La resposta del Barça ha estat contundent. El Manchester City va presentar una proposta formal de 60 milions d’euros fixos i 10 en variables, intentant seduir el club català. Però Joan Laporta i Hans-Dieter Flick han estat taxatius: el jugador és intransferible.

L’internacional francès s’ha guanyat a pols el seu rol de líder al vestidor. No només és indiscutible per a l’entrenador, sinó que també ha començat a exercir com un dels capitans de l’equip, donada la seva experiència i compromís. En aquest context, deixar-lo marxar seria incoherent amb el projecte esportiu que el Barça vol consolidar.

A més, des de la direcció esportiva han deixat clar que no hi haurà negociació possible. El missatge als pretendents ha estat cristal·lí: qui vulgui endur-se el defensor haurà de pagar la clàusula de rescissió, que ascendeix a l’astronòmica xifra de 1.000 milions d’euros.

El City, bloquejat davant d’una clàusula inassumible

Ni Guardiola ni Viana s’esperaven una negativa tan rotunda. Tot i que l’interès era real i existia predisposició per part de l’entorn del jugador a escoltar ofertes, el mur aixecat per Laporta és pràcticament insalvable. Cap club, per poderós que sigui, pot assumir una xifra semblant sense trencar totes les regles del fair play financer.

Mentrestant, el Barça ja treballa en renovar el jugador. Saben que és un actiu estratègic, no només pel seu rendiment, sinó també pel seu perfil de lideratge. Flick compta amb ell com un dels eixos del nou projecte, i el seu paper serà encara més important en una temporada on l’equip aspira a revalidar Lliga i Copa, i fer un pas més a la Champions.

Un nom que ho diu tot

I sí, com hauràs endevinat, el futbolista pel qual el Manchester City ha ofert 70 milions i que Laporta es nega a vendre a menys que paguin els 1.000 milions de la seva clàusula és Jules Koundé. El francès és ara mateix un dels baluards del Barça, i ni tots els diners de la Premier semblen suficients per apartar-lo del Camp Nou.