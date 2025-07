Cop fort de Pep Guardiola al Girona

La planificació del Girona per a aquesta nova temporada no està sent precisament fàcil. L'equip català necessita reforços per mantenir-se competitiu. Tanmateix, i malgrat les bones intencions, l'operació que semblava ser el gran cop de l'estiu ha acabat ensorrant-se a l'últim moment.

Un estiu de moltes sortides… i cap arribada

El conjunt dirigit per Míchel ha vist com en les darreres setmanes han marxat peces clau com Minsu, cedit a l'Andorra, o Misehouy, que jugarà a Grècia amb l'Aris de Salònica. Amb aquests moviments, es feia urgent apuntalar la plantilla amb incorporacions de qualitat, i els ulls estaven posats en el Manchester City.

Tot apuntava que aquest estiu no seria l'excepció. Les relacions entre ambdues entitats semblaven restablertes i, segons mitjans propers al club, el Girona ja tenia el "sí" d'un jugador que il·lusionava tothom a Montilivi. Tanmateix, la situació ha fet un gir inesperat.

| XCatalunya, Manchester City, Canva Creative Studio

El central desitjat i el paper de Pep Guardiola

Es tractava d'un defensa jove, corpulent, amb gran capacitat de lideratge i sortida de pilota, un perfil que encaixava amb la filosofia de joc de Míchel. El Girona havia apostat per la seva cessió i fins i tot confiaven a anunciar la seva arribada en qüestió de dies. Però no comptaven que Pep Guardiola intervindria directament en l'operació.

La raó, segons fonts properes al club anglès, és que Pep el considera una peça important en la rotació per a aquesta temporada. Tot i que el seu rol no seria titular indiscutible, sí que el veu com el substitut natural de John Stones a mitjà termini, i vol integrar-lo més en la dinàmica de l'equip.

| YouTube

Una promesa de 19 anys que haurà d'esperar

Aquest jove central brasiler ha demostrat una maduresa i un talent que han captat l'atenció de diversos clubs. El seu fitxatge pel City des del Palmeiras el passat gener ja va ser una aposta de futur, però la seva ràpida adaptació i les seves cinc aparicions amb el primer equip han convençut el cos tècnic que el seu lloc és a Manchester.

El jugador es reincorporarà a la disciplina del City el proper 27 de juliol i farà la pretemporada completa sota les ordres de Guardiola. Des del club anglès no descarten que pugui sortir cedit a l'hivern si no acumula prou minuts, però l'opció Girona, de moment, ha quedat descartada.

I ara què? El Girona es queda sense pla B

Amb aquesta negativa, el Girona pateix un cop dur en les seves aspiracions d'estiu. Ja no només pel que suposava el fitxatge a nivell esportiu, sinó també pel que representava a nivell simbòlic: la connexió amb el Manchester City tornava a activar-se. Però sense aquest fitxatge, tot queda en suspens.

El club haurà de tornar al mercat a la recerca d'una alternativa que compleixi amb els estàndards del tècnic i que pugui arribar en condicions de competir des del primer dia. No serà fàcil, i el rellotge ja corre en contra.

El nom que il·lusionava… era Vitor Reis

Sí, el gran desitjat pel Girona era Vitor Reis, central brasiler del Manchester City. Tot apuntava que vestiria de blanc-i-vermell aquesta temporada. Però finalment, Pep Guardiola ha dit “no”. I quan Pep decideix, no hi ha cessió que valgui.