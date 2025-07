Sorpresa al Barça Femení: Dos anuncis clau

per Joan Grimal

El Futbol Club Barcelona femení ha posat en marxa una nova temporada amb l'ambició de continuar dominant el futbol europeu. Després d'una campanya gloriosa, amb títols i rècords a la butxaca, les jugadores han tornat a la feina a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per preparar el curs 2025/26.

El tècnic Pere Romeu ha dirigit els primers entrenaments d'una plantilla que, de moment, compta amb una presència molt reduïda. Només vuit futbolistes s'han pogut incorporar des del primer dia, ja que moltes de les estrelles blaugrana es trobaven fins ahir competint a l'Eurocopa, cosa que ha endarrerit la seva tornada.

Una temporada plena de reptes

L'objectiu no és menor: revalidar el títol de Lliga, conquerir una nova Champions League i mantenir-se com a referència en el futbol femení mundial. El club, conscient de l'exigència, ha començat a moure fitxa des del primer dia per consolidar el seu projecte.

En aquest context, no han trigat a arribar bones notícies per a l'afició culer. La direcció esportiva ha aprofitat l'inici de la pretemporada per anunciar dues renovacions clau, decisions que reforcen el compromís amb el talent que ha portat el Barça al cim.

Es tracta de dues jugadores veteranes, estimades per l'afició i fonamentals per al vestidor. Dues referents que han demostrat fidelitat, professionalitat i un rendiment exemplar durant anys. La notícia, tot i que esperada per alguns sectors de l'entorn blaugrana, no deixa de ser motiu de celebració.

Una aposta per la continuïtat

La primera d'elles és una de les defenses més emblemàtiques de la història recent del club. Amb més d'una dècada defensant la samarreta blaugrana, ha estat testimoni i protagonista de la transformació del Barça en un equip dominant a nivell continental. El seu lideratge, experiència i capacitat golejadora l'han convertit en una jugadora única, una autèntica llegenda viva del barcelonisme.

Sempre preparada per entrar quan se la necessita, ha mostrat una enorme professionalitat i una actitud exemplar. Tot i que no sempre ha gaudit de molts minuts, el seu paper ha estat imprescindible per mantenir la competitivitat interna i donar seguretat quan ha calgut assumir responsabilitats sota pals.

Ambdues representen valors que el club vol preservar: entrega, humilitat, compromís i sentit de pertinença. En un moment on el mercat ofereix múltiples temptacions i fitxatges de relleu, el Barça demostra que també es guanya apostant per les de casa.

Dos pilars amb ànima blaugrana

La primera renovació anunciada és la de Marta Torrejón, defensa central que continuarà un any més, fins al 2026. En la seva tretzena temporada al club, Torrejón acumula 465 partits i 72 gols, sent la defensa més golejadora de la història culer i la segona jugadora amb més partits, només superada per Alexia Putellas.

La segona renovació és la de Gemma Font, portera suplent que ha renovat fins al 2027. Va debutar amb el primer equip la 2018/19 i, tot i que ha tingut un rol més secundari, sempre ha complert amb nota. La darrera temporada va disputar 8 partits i només va encaixar dos gols.

El seu palmarès també impressiona: 6 Lligues, 3 Champions, 4 Copes, 5 Supercopes i 2 Copes Catalunya. El Barça femení arrenca amb força, i ho fa apostant per les que mai han fallat.