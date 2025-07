Les declaracions de Ter Stegen que no convencen els aficionats del Barça

Marc-André ter Stegen ha parlat. I ho ha fet en un moment crucial per a la seva carrera i pel futur del FC Barcelona. Just abans d'embarcar rumb a Bordeus, on serà operat novament dels seus recurrents problemes lumbars, el porter alemany va ser interceptat per SPORT a l'aeroport del Prat.

Tot i que el seu gest va ser tranquil, les seves paraules apunten a calmar un clima de tensió evident entre el jugador i la direcció esportiva: “La relació amb el club està bé, sempre bé, intacta”, va assegurar el capità culer.

Una nova baixa en plena era Flick

Aquesta serà la segona operació a la mateixa zona que se li practica a Ter Stegen en tot just dos anys, i arriba just a l'inici de la segona temporada de Hansi Flick com a tècnic blaugrana. L'entrenador alemany ja va deixar empremta en el seu primer curs en conquerir Lliga i Copa amb un futbol eficaç i vertical, i ara afronta un dels majors reptes: gestionar la porteria sense el seu titular indiscutible durant mesos.

| @FCBarcelona, XCatalunya, Marc André Ter Stegen, Irasutoya

En aquesta nova campanya, el Barça ja compta a la seva plantilla amb Joan García, fitxat l'estiu passat de l'Espanyol com a aposta de present i futur. El jove porter català s'ha consolidat com una opció de garanties, i ara tindrà l'oportunitat de demostrar la seva vàlua durant l'absència de Ter Stegen.

Una operació que genera friccions

L'intervenció, que es realitzarà aquest dimarts a la clínica Sports Clinic de Bordeus-Mérignac, serà dirigida per la doctora Amélie Léglise, la mateixa especialista que ja el va operar el 2023.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Tot i que el FC Barcelona va comunicar que els seus serveis mèdics supervisarien el procés, mitjans com AS han informat que Ter Stegen no ha permès que cap representant del club l'acompanyi al quiròfan. Aquest gest, que no ha estat desmentit, alimenta la teoria d'un distanciament real entre el porter i l'entitat.

El mateix jugador va ser qui va anunciar a les xarxes socials que estaria de baixa tres mesos, una xifra poc habitual, ja que això impedeix que el club pugui acollir-se a l'article 77 de les normes pressupostàries de LaLiga. Aquest article permet utilitzar el 80% del salari del jugador lesionat per inscriure nous futbolistes si la seva baixa supera els quatre mesos.

Un cop inesperat pel pla financer del Barça

La situació ha generat malestar a la directiva, ja que l'alt salari de Ter Stegen representa una càrrega important dins del fair play financer. Cada euro compta en aquest delicat equilibri comptable. Flick, que en principi no desitjava tocar la porteria, ha acceptat la situació amb pragmatisme, apostant per Joan García i demanant màxima discreció sobre l'evolució del cas.

El club, per ara, guarda silenci sobre el temps exacte de recuperació i deixa el focus en el postoperatori. Si l'operació revelés complicacions o s'estengués el termini de baixa més enllà del previst, el Barça podria llavors activar el procediment legal per alliberar part de la fitxa del porter i tenir marge de maniobra al mercat.