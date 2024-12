Lamine Yamal deixa KO a un periodista de TV3 en explicar-li el secret de la seva assistència

Lamine Yamal està de tornada i al Barça somriuen. El jove va haver de perdre's tres setmanes de competició i l'equip culer no va aconseguir guanyar cap dels partits en què el '17' no va ser titular. Ahir, ja recuperat del tot, va poder tornar a formar part de la partida inicial i, amb això, els blaugranes van tornar al camí de la victòria.

De fet, va ser el mateix Lamine Yamal qui es va llançar l'equip a l'esquena després d'una primera meitat una mica embussada a Son Moix. El jugador de la pedrera va provocar el penal de l'1-2 i, a més, va deixar una extraordinària assistència a l'1-3 que no ha deixat indiferent ningú. Amb una excelsa passada amb l'exterior de la bota esquerra, va deixar mà a mà amb el porter un Raphinha que en va tenir prou de definir subtilment.

Però, per més inri, a l'1-4, Lamine Yamal també va iniciar la jugada amb una altra passada en profunditat amb la mateixa superfície. Com si el seu exterior estigués tocat per una vareta màgica. O fos directament la vareta màgica. Evidentment, aquestes dues accions individuals van donar molt de parlar i el jugador va rebre una gran pluja d'elogis per la seva qualitat.

| FCB

Sense anar més lluny, al final del partit es va passar per la zona de premsa i va respondre les preguntes de diversos dels periodistes allà presents. Amb el seu habitual carisma i la seva alegria incessant, Lamine Yamal va fer broma amb un periodista d'Esport3, Francesc Latorre. El professional de la comunicació del canal esportiu de la CCMA va preguntar-li precisament per aquesta assistència amb l'exterior. "L2 crec que és", va dir el futbolista, referint-se al botó que s'utilitza en un videojoc de la Play Station per fer aquest tipus de passades.

Però no s'hi va quedar. "Crec que és una cosa que em surt força bé i que continuaré fent", va afegir. "M'entenc molt bé amb Raphinha i ell sap que quan estigui en aquesta part del camp ho faré el 100% de les vegades", va afegir.

Els números de Lamine Yamal

La d'ahir ja va ser la novena assistència que va protagonitzar la jove perla blaugrana, que a més també ha sumat altres cinc gols en els 14 partits que ha pogut disputar a LaLiga. I malgrat la seva lesió, encara es manté com el màxim assistent de la competició, seguit, amb 6, d'Álex Baena i de Raphinha. Tenint en compte que és el seu segon any a l'elit del futbol, són registres més que excel·lents.

Lamine Yamal ja s'ha posicionat com la gran referència del Barça per a la propera dècada. El gran ídol de l'afició. La seva desimboltura, el seu carisma i el seu talent inhumà, a més, el postulen com un dels grans futbolistes dels propers anys.