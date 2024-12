Arrepentido de haber esperado esto de Mbappé: Pedrerol lo confiesa, hundido

Kylian Mbappé está en boca de todos. Su rendimiento en el Real Madrid no termina de convencer, y las críticas son cada vez más frecuentes. Tras ser considerado como el fichaje estrella para liderar al equipo, su nivel actual deja muchas dudas. Josep Pedrerol, en El Chiringuito, ha hablado sobre el tema, y sus palabras reflejan decepción, pero también admiración hacia el jugador francés.

Pedrerol ha sido tajante al hablar del sentimiento de inseguridad que transmite Mbappé. "Estamos hablando del sentimiento de inseguridad que tiene que transmitir Mbappé", dijo el periodista, señalando cómo el delantero está lejos del liderazgo que se esperaba. En Anfield, falló un penalti en un momento clave y, en el siguiente partido frente al Getafe, ni siquiera quiso asumir la responsabilidad de lanzarlo. Para Pedrerol, esto es un síntoma claro de que el jugador no está en su mejor momento.

"El penalti tiene que tirarlo el tipo que está convencido de marcarlo", afirmó Pedrerol, dejando entrever que Mbappé no tiene esa confianza necesaria. Sin embargo, el periodista destacó algo que sí admira del delantero: su capacidad para reconocer su debilidad. "Yo admiro que un jugador reconozca esa debilidad", confesó, subrayando que no es habitual que un futbolista de este nivel acepte públicamente que no está bien. Según Pedrerol, este gesto muestra una faceta humana que suele ser ignorada en el mundo del fútbol.

Volver a ser feliz

El periodista continuó profundizando en el problema de liderazgo que atraviesa el francés en el Real Madrid. "El líder Mbappé que llegó al Madrid no está. No es el líder que esperábamos", declaró, lamentando que el jugador no haya logrado ser la figura dominante que el equipo necesita. "Se ha difuminado ese liderazgo. ¿Que puede ser un líder en un tiempo? Seguramente sí", añadió.

A pesar de todo, Pedrerol reconoció que Mbappé no está bien anímicamente y que eso podría estar afectando su rendimiento. "Yo creo que Mbappé está diciéndole a todo el mundo, algo que no le gustará reconocer, es: 'no estoy bien'", señaló. Este análisis pone el foco en la presión que el delantero ha sentido desde su llegada al club blanco, donde se esperaba que marcara diferencias desde el primer día.

Para Pedrerol, el deseo de Mbappé no es ser un líder que marque goles, sino simplemente disfrutar del fútbol de nuevo. "Lo que quiere es ser feliz de nuevo jugando al fútbol", afirmó, dejando claro que el jugador está priorizando su bienestar personal sobre el rendimiento inmediato. Este enfoque puede no convencer a todos, pero para Pedrerol, es un paso necesario para que el francés recupere la confianza y se convierta en el jugador que el Real Madrid esperaba.