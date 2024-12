Guti deixa KO a Kylian Mbappé a 'El Chiringuito': 'Ha de...'

Kylian Mbappé va aconseguir un golàs contra el Getafe aquest diumenge, però amb això no n'hi ha prou per apaivagar les crítiques del madridisme. El seu rendiment a l'inici de temporada ha generat decepció, molt lluny del nivell esperat d'una estrella del calibre. Als grans partits, com El Clàssic o contra el Liverpool, la seva actuació ha deixat molt a desitjar. A més, fallar un penal a Anfield i no atrevir-se a llançar el següent mostra una feblesa preocupant.

Ahir a la nit, a El Chiringuito, Guti va analitzar sense pietat la situació de Mbappé, llançant declaracions basant-se precisament en aquesta covardia per no llençar el penal davant el conjunt blau. "Jo crec que el que ha de trencar és aquesta inseguretat, i ja l'ha de trencar", va afirmar l'exjugador del Reial Madrid. Segons Guti, la clau per superar aquest sotrac és assumir responsabilitats: "Fallo un penal, l'agafo i el torno a llençar. És que no passa res per fallar un penal".

Guti no només es va referir a l'error a Liverpool, sinó també al que considera una falta de caràcter al davanter francès. "Diumenge va demostrar debilitat, i això és un pecat per a un líder", va sentenciar, deixant clar que Mbappé no està complint amb les expectatives de lideratge que recauen sobre ell.

Josep Pedrerol sentencia

Qui també es va sumar a les crítiques a Mbappé va ser el conductor del programa, Josep Pedrerol: "Un líder no es permet aquestes coses. Si no llences el penal, demostres que no ho ets, encara, almenys". Aquesta anàlisi coincideix amb el sentir de molts aficionats, que veuen Mbappé com una figura que necessita fer un pas endavant per consolidar-se com el jugador que s'espera que sigui.

La pressió sobre Mbappé no és nova, però aquestes darreres setmanes sembla haver-se intensificat. Tot i el seu golàs contra el Getafe, Pedrerol no va dubtar a criticar la seva inconsistència: "Va fer un golàs, però també va fallar molt després". Aquestes paraules reflecteixen la frustració dels que veuen Mbappé com una promesa incomplerta en els moments clau.

Per acabar, l'exfutbolista Guti també va afegir que el debat sobre Mbappé no gira únicament al voltant dels seus errors, sinó les expectatives que genera. "A Mbappé a Liverpool no se l'assenyala per fallar el penal, se l'assenyala perquè tots n'esperàvem més", ha apuntat.

La discussió evidencia que Mbappé enfronta un desafiament tant al camp com a fora. La seva capacitat per assumir responsabilitats i demostrar caràcter serà clau per canviar la percepció que hi té el madridisme. Ara com ara, les paraules de Guti a El Chiringuito han deixat clar que el francès encara té molt a demostrar si vol ser considerat un veritable líder.