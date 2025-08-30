Pedro Schinocca prepara un fitxatge mediàtic per a l’Elx: El va voler el Barça

Al Martínez Valero s’hi respira aquesta atmosfera que precedeix els grans moviments. L’Elche explora les últimes tecles del mercat amb una ambició cada cop més gran. La direcció esportiva treballa en una incorporació capaç de modificar jerarquies ofensives. La pregunta ja no és si hi haurà sorpresa, és fins a quin punt impactaria aquest fitxatge en l’onze.
Els d’Éder Sarabia estan oferint bones sensacions en el seu retorn a Primera. 5 punts de 9 possibles. Cap derrota. I el calendari no era fàcil: Betis, Atlético de Madrid i un altre acabat d’ascendir, el Levante. Ara en volen més i a última hora - el mercat tanca d'aquí a poc més de 48 hores - podria arribar un nou fitxatge.
Negociació oberta: Schinocca admet l’opció Hakim Ziyech a DAZN
Pedro Schinocca, director general de l'equip, va confirmar davant DAZN que el club conversa per Hakim Ziyech. El va definir com un gran jugador i una opció real, tot i que entre diverses alternatives de mercat. És la primera vegada que la cúpula il·licitana verbalitza un interès tan directe pel marroquí. La informació de COPE a Elche apunta a avenços en les converses durant les últimes hores.
Estat del jugador: lliure després de sortir de l’Al-Duhail i amb valor de 4,5 milions
Hakim Ziyech es troba sense equip des de l’u de juliol, després d’haver finalitzat el seu vincle amb l’Al-Duhail. La marxa va quedar oficialitzada a finals de maig per canals del club qatarià, tancant una etapa breu a Doha. El seu valor de mercat està fixat en 4,5 milions d’euros, amb última revisió al maig. A la 24/25 va disputar nou partits de lliga a Qatar, amb un gol i una assistència.
Què aportaria a l’Elche de Sarabia: esquerrana creativa, xut i última passada
Ziyech és un extrem esquerrà que parteix des de la dreta per buscar el seu xut interior. A l’Ajax va destacar pel seu volum de centrades tenses i l’assistència al segon pal. El seu peu aturat afegiria alternatives a córners i faltes, faceta encara millorable a l’Elche.
En un 4-2-3-1 de Sarabia podria actuar com a mitjapunta lliure o extrem invers. El seu últim pic competitiu va arribar al Galatasaray, amb sis gols i tres assistències de lliga en divuit partits.
Va interessar al Barça fa un temps
L’interès apareix amb la finestra propera al tancament, on l’oportunitat pesa més que el cost. Barcelona ja va temptejar Ziyech el 2021, quan buscava cessions ofensives per la seva situació salarial. Aleshores es va valorar una operació de cessió des del Chelsea, tot i que finalment no va prosperar.
El club anglès va posar molts problemes i Joan Laporta va acabar apostant per Ferran Torres. Aquest passat reforça el component mediàtic d’una operació que ara encaixa en l’escenari il·licità.
Amb Sarabia afinant el bloc després de l’ascens, l’equip demana un salt en amenaça des de l’exterior. La incorporació d’una peça diferencial pel perfil esquerrà obriria variants contra defenses replegades.
Falta concretar salari, primes i durada, sempre condicionats pel límit salarial. Si es tanca a temps, Ziyech acceleraria la seva posada a punt i ingressaria aviat en la dinàmica competitiva.