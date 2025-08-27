Novetat per a Simeone: Severiano García li prepara un retorn a l’Atlètic de Madrid

L'Atlètic de Madrid afronta la recta final del mercat amb la sensació de tenir la plantilla tancada, tot i que als despatxos del Metropolitano es mouen peces clau. Simeone observa amb atenció, conscient que podria produir-se un gir de guió que portaria amb si una cara molt coneguda.
I és que el nom de Yannick Carrasco ha tornat a sonar amb força al Metropolitano. Segons l’AS, l’extrem belga, actualment a l’Al-Shabab saudita, estaria disposat a tornar per tercera vegada a l’Atlètic. Aquest moviment recorda el tancament de mercat de gener de 2020, quan va retornar després de la seva etapa a la Xina.
L’operació es presenta com una oportunitat econòmica assumible, ja que el club àrab obriria la porta a una sortida per un preu raonable. Simeone està encantat amb la idea i ja va traslladar la seva aprovació en una reunió amb Carlos Bucero, director general de Futbol del club.
El moviment depèn de sortides
El fitxatge no podrà produir-se sense abans alliberar espai a la plantilla. Nahuel Molina és el candidat amb més opcions de sortir, ja que té mercat a la Premier League. A Anglaterra, clubs com el Nottingham Forest s’han interessat en la seva situació. A més, Carlos Martín, davanter format al planter, podria marxar al Getafe en qualitat de cedit els pròxims dies. Aquestes operacions serien la clau que permetria el retorn de Carrasco a Madrid.
Simeone mai va deixar de trobar-lo a faltar
Des de la seva marxa el 2023 al futbol saudita, Simeone ha buscat sense èxit un substitut de garanties per al belga. Va intentar cobrir la seva absència amb Samuel Lino i Rodrigo Riquelme, però cap va assolir el nivell de desequilibri i determinació de Carrasco.
Amb 266 partits disputats, 47 gols i 35 assistències, l’extrem forma part de la història recent de l’Atlètic, ocupant el lloc 45è a la llista de jugadors amb més aparicions. El seu retorn no només suposaria reforçar l’atac, sinó recuperar un futbolista molt identificat amb l’afició roig-i-blanca.
L’altra opció: Nico González
Tot i que Carrasco és el nom que més agrada al tècnic argentí, el club no descarta l’arribada de Nico González, actualment a la Juventus. Existeix un acord entre jugador i Atlètic, però el conjunt italià es resisteix a facilitar la seva sortida. Aquesta situació complica el fitxatge i augmenta les opcions que sigui el belga l’escollit.
L’Atlètic ja ha invertit més de 175 ‘quilos’ aquest estiu, però la direcció esportiva sap que reforçar els extrems pot marcar la diferència en una temporada llarga i exigent. Carrasco apareix com el pla més factible en aquest escenari, un jugador que coneix la casa, entén Simeone i que podria adaptar-se de seguida.