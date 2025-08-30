Pedro Schinocca prepara un fichaje mediático para el Elche: Lo quiso el Barça

En el Martínez Valero se palpa esa atmósfera que precede a los movimientos grandes. El Elche explora las últimas teclas del mercado con ambición cada vez mayor. La dirección deportiva trabaja en una incorporación capaz de modificar jerarquías ofensivas. La pregunta ya no es si habrá sorpresa, sino cuánto impactará en el once.

Los de Éder Sarabia están ofreciendo buenas sensaciones en su regreso a Primera. 5 puntos sobre 9 posibles. Ninguna derrota. Y el calendario no era fácil: Betis, Atlético de Madrid y otro recién ascendido, el Levante. Ahora quieren más y sobre la bocina - el mercado cierra en poco más de 48 horas - podría llegar un nuevo fichaje.

Negociación abierta: Schinocca admite la opción Hakim Ziyech en DAZN

Pedro Schinocca, director general franjiverde, confirmó ante DAZN que el club conversa por Hakim Ziyech. Lo definió como un gran jugador y una opción real, aunque entre varias alternativas de mercado. Es la primera vez que la cúpula ilicitana verbaliza un interés tan directo por el marroquí. La información de COPE en Elche apunta a avances en las conversaciones durante las últimas horas.

| XCatalunya, Elche CF

Estado del jugador: libre tras salir del Al-Duhail y con valor de 4,5 millones

Hakim Ziyech se encuentra sin equipo desde el uno de julio, después de finalizar su vínculo con Al-Duhail. La marcha quedó oficializada a finales de mayo por canales del club catarí, cerrando una etapa breve en Doha. Su valor de mercado está fijado en 4,5 millones de euros, con última revisión en mayo. En la 24/25 disputó nueve encuentros ligueros en Qatar, con un gol y una asistencia.

Qué aportaría al Elche de Sarabia: zurda creativa, golpeo y último pase

Ziyech es un extremo zurdo que parte desde la derecha para buscar su golpeo interior. En el Ajax destacó por su volumen de centro tenso y la asistencia al segundo palo. Su pie parado añadiría alternativas a córners y faltas, faceta aún mejorable en el Elche.

En un 4-2-3-1 de Sarabia podría actuar como mediapunta libre o extremo inverso. Su último pico competitivo llegó en el Galatasaray, con seis goles y tres asistencias ligueras en dieciocho partidos.

Interesó al Barça hace un tiempo

El interés aparece con la ventana cercana al cierre, donde la oportunidad pesa más que el coste. Barcelona ya tanteó a Ziyech en 2021, cuando buscaba cesiones ofensivas por su situación salarial. Entonces se valoró una operación a préstamo desde el Chelsea, aunque finalmente no prosperó.

El club inglés puso muchos problemas y Joan Laporta acabó apostando por Ferran Torres. Ese pasado refuerza el componente mediático de una operación que ahora encaja en el escenario ilicitano.

| Elche CF

Con Sarabia afinando el bloque tras el ascenso, el equipo pide un salto en amenaza desde el exterior. La incorporación de una pieza diferencial por perfil zurdo abriría variantes contra defensas replegadas.

Falta concretar salario, primas y duración, siempre condicionadas por el límite salarial. De cerrarse a tiempo, Ziyech aceleraría su puesta a punto e ingresaría pronto en la dinámica competitiva.