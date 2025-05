Pedrerol es reafirma, 'no' a la pilota d'or de Lamine Yamal: El seu rocambolesc argument

Al món del futbol, les discussions sobre la Pilota d'Or sempre generen titulars, polèmiques i debats interminables. Cada any, el guardó que reconeix el millor futbolista del planeta es veu embolcallat en l'anàlisi de xifres, títols i moments clau que solen inclinar la balança a l'últim minut. En aquesta ocasió, el focus torna a estar en la validesa dels arguments i el pes real que han de tenir els últims tornejos de la temporada abans de l'entrega del premi.

A mesura que s'acosta el final de curs, la pressió mediàtica i l'impacte dels partits decisius tendeixen a determinar quin futbolista s'emporta finalment la Pilota d'Or. Tanmateix, el calendari internacional introdueix aquest any una novetat que molts obliden: el Mundial de Clubs, que podria tenir molta incidència en qui acabarà sent el vencedor del guardó.

L'argument de Pedrerol: Mundial de Clubs sí, Nations League no

Josep Pedrerol, presentador d''El Chiringuito de Jugones', ha tornat a sacsejar el vesper amb un raonament que no ha deixat indiferent ningú. “Vaig dir que si el Reial Madrid guanyava el Mundial de Clubs, Mbappé seria candidat a la Pilota d'Or. I s'han enfadat molt a Barcelona”, afirmava en la seva última intervenció, referint-se a l'allau de crítiques que va rebre per la seva postura dies enrere.

| Canva

Pedrerol sosté que, tot i reconèixer el nivell actual de Lamine Yamal, l'absència en els grans focus de la final de la Champions i el Mundial de Clubs podria perjudicar-lo en la cursa per la Pilota d'Or. Segons la seva lògica, els futbolistes que arribin vius a la recta final d'aquests tornejos tenen una exposició mediàtica que pot ser decisiva quan els votants prenguin la seva decisió.

El curiós és que el periodista sembla ignorar completament l'existència de la Nations League, la fase final de la qual es disputarà just després de la Champions. Aquest torneig, on Espanya i França podrien veure's les cares, pot resultar determinant per a la percepció pública i la valoració dels candidats, sobretot si figures com Lamine Yamal o Mbappé signen actuacions decisives en aquesta cita internacional. A més, per la seva regla de tres, Mo Salah tampoc pot ser candidat a la Pilota d'Or, ja que no juga ni final de la Champions ni Mundial.

Pedrerol sostenia el seu argument en què hi ha “mes i mig sense ressonància mediàtica” que deixaria en desavantatge certs jugadors. Tanmateix, la realitat del calendari de 2025 és ben diferent: la gala de la Pilota d'Or se celebrarà quan ja hagi començat la nova temporada i diversos protagonistes portin setmanes competint en lligues i tornejos internacionals.

Dembélé i Lautaro, els seus altres candidats

El presentador català posa com a exemple Dembélé i Lautaro, argumentant que la seva presència a la Champions i el Mundial de Clubs els dona un avantatge mediàtic sobre qualsevol altre candidat. Tanmateix, la història de la Pilota d'Or ha demostrat que el trofeu no sempre premia el guanyador de la darrera gran final, sinó el futbolista la temporada del qual, de principi a fi, ha estat la més regular, impactant i decisiva.

En aquest punt, el cas de Lamine Yamal resulta paradigmàtic. El jove extrem del Barça ha signat una campanya enlluernadora, amb estadístiques que superen la majoria dels seus rivals directes, i ha aconseguit mantenir un nivell excel·lent fins i tot en partits sense transcendència classificatòria. A dia d'avui, la majoria d'analistes el situen com a principal favorit juntament amb Mbappé, Salah i Raphinha, entre d'altres.