Confirmat, adeu Griezmann: L'Atlètic ja ha trobat nou davanter, és 'top'

L'actual campanya ha estat una muntanya russa per a l'Atlètic de Madrid. El club matalasser, acostumat a lluitar a l'elit europea sota la batuta de Diego Simeone, ha vist com s'han multiplicat les incògnites sobre el futur d'algunes de les seves grans estrelles. En especial, la figura del seu davanter referent, que fa anys que és la brúixola de l'equip en els moments decisius. Tanmateix, la directiva no es queda de braços plegats i ja valora alternatives de màxim nivell per reforçar la plantilla, demostrant que el club no vol perdre el pols competitiu en el panorama internacional.

El futur de Griezmann a l'aire: clau en els moviments de mercat

Un dels grans focus de l'actualitat matalassera és la situació contractual i esportiva d'Antoine Griezmann. El francès, que acaba contracte el 2026, travessa un any especialment complicat. Els rumors sobre la seva possible sortida han anat creixent amb el pas de les setmanes. Segons informació aportada per Juanfe Sanz a El Chiringuito, l'Atlètic té clara una cosa: si Griezmann marxa, no es conformaran amb qualsevol recanvi. En aquest escenari, el club ja té assenyalat en vermell un nom que sedueix tant Simeone com la direcció esportiva, i que seria un cop sobre la taula per mantenir l'estatus de favorit a LaLiga i a Europa.

Lautaro Martínez, l'alternativa 'top' per a l'atac

L'opció que més pes ha guanyat als despatxos del Metropolità és la de Lautaro Martínez. El davanter argentí, figura indiscutible de l'Inter de Milà i finalista de la UEFA Champions League aquesta temporada, reuneix totes les qualitats que Simeone busca en el seu nou ideal: potència, intel·ligència tàctica i una capacitat golejadora contrastada. Lautaro no és un nom nou a l'agenda matalassera; ja en anteriors finestres de fitxatges va estar al radar del club, tot i que mai es va arribar a concretar la seva arribada.

| AFA

Aquest any, Lautaro ha tornat a signar xifres excel·lents: ha disputat un total de 48 partits, anotant 22 gols i repartint 7 assistències entre totes les competicions. Només a la Serie A, els seus 12 gols i 5 assistències han estat claus perquè l'Inter competís per tots els títols. A més, ha destacat especialment a la Champions League, amb 9 dianes en 13 partits, consolidant-se com un dels davanters més letals del continent.

D'altra banda, Lautaro és un jugador acostumat a l'exigència defensiva i a la feina sense pilota, qualitat indispensable per a qualsevol atacant que aspiri a brillar sota les ordres de Simeone. A més, la seva polivalència li permet ocupar diverses posicions al front d'atac, una cosa especialment valuosa en un Atlètic que sol alternar esquemes i necessita alternatives tàctiques.

Un fitxatge supeditat a la sortida de Griezmann

Tot i els rumors, tot apunta que l'arribada de Lautaro Martínez només es produiria en cas que Griezmann decideixi posar fi a la seva etapa matalassera aquest estiu. De moment, no hi ha una decisió definitiva, però la porta continua oberta de cara a l'any vinent si les circumstàncies canvien. El mateix Juanfe Sanz ho va deixar clar en la seva intervenció: "És una operació supeditada a una marxa d'un jugador important... Aquest nom és el d'Antoine Griezmann. Si no se'n va aquest estiu, per a l'any vinent Lautaro tornaria a ser una de les opcions favorites".

L'interès de l'Atlètic és real, tot i que l'operació seria complexa des del punt de vista econòmic. No només pel preu elevat de mercat de l'argentí, sinó també per la competència d'altres grans clubs europeus que podrien temptar el davanter.