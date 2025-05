Resposta surrealista de Josep María Minguella sobre el pare de Lamine Yamal: 'No...'

per Pol Nadal

En l'univers sempre vibrant del futbol i els seus protagonistes, certes anècdotes aconsegueixen captar l'atenció per la seva singularitat. Aquest és el cas d'una trobada recent entre Josep María Minguella, històric representant de jugadors i figura emblemàtica del FC Barcelona, i Mounir Nasraoui, pare de la jove promesa Lamine Yamal. Una fotografia compartida a les xarxes socials va desfermar una onada de comentaris i especulacions, no tant pel contingut en si, sinó per la curiosa circumstància que l'envolta.

Trobada inesperada

La imatge en qüestió mostra Minguella i Nasraoui compartint taula en una terrassa de Barcelona, gest de victòria inclòs. Tanmateix, el que podria semblar una reunió planificada entre dues figures de l'entorn culer, va resultar ser una coincidència fortuïta. Segons va relatar Minguella al programa 'Versió RAC1', la trobada va ser completament inesperada.

"Un senyor amb barret de quadres va venir a fer-me una abraçada, em va dir que jo era el número u. Ens vam asseure i un dels seus amics ens va fer una foto. En aquell moment, no sabia qui era", va dir Minguella. La sorpresa va ser majúscula quan, posteriorment, va descobrir que el seu efusiu interlocutor era el pare de Lamine Yamal.

| Twitter

La foto es va fer viral

La publicació de la fotografia no va trigar a generar reaccions. Mentre alguns la van interpretar com una mostra de camaraderia, altres van qüestionar la idoneïtat de compartir imatges sense el consentiment explícit de tots els implicats. Minguella, per la seva banda, va restar importància a l'assumpte, destacant l'amabilitat de Nasraoui i la naturalesa casual de la trobada.

Aquest episodi se suma a d'altres de recents protagonitzats pel pare de Lamine Yamal, que ha estat al centre de l'atenció mediàtica per les seves publicacions a les xarxes socials. Recentment, va compartir una imatge amb el número "19,3", interpretat per molts com una referència al salari net del seu fill després de la seva renovació amb el FC Barcelona.

Aquest gest va ser criticat per figures del periodisme esportiu, com Manu Carreño, que va expressar la seva incredulitat davant la necessitat de fer públics detalls contractuals.

| @FCBarcelona, XCatalunya

Malentès o estratègia? Les xarxes no es posen d'acord

La sèrie d'esdeveniments protagonitzats per Nasraoui planteja interrogants sobre el seu paper en la carrera del seu fill i la seva relació amb els mitjans. Es tracta d'un pare orgullós que comparteix moments significatius sense segones intencions, o hi ha una estratègia més calculada darrere de les seves accions?

El cert és que, en el món del futbol actual, on la imatge i la narrativa són gairebé tan importants com el rendiment al camp, cada gest és analitzat i debatut al detall.

Mentrestant, Lamine Yamal continua el seu ascens meteòric al FC Barcelona, demostrant que, més enllà de les anècdotes i controvèrsies que puguin envoltar el seu entorn, el seu talent i dedicació són els veritables protagonistes de la seva història.