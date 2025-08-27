Pedja Mijatovic torna a la càrrega contra Vinicius: 'Cal...'

El Reial Madrid va sumar una nova victòria a LaLiga, però el que va passar al Carlos Tartiere ha deixat una ressaca inesperada. Més enllà del resultat i del bon inici de campionat, el nom propi va tornar a ser el de Vinicius. La polèmica pels seus gestos cap a la graderia i les protestes a l'àrbitre han provocat la reacció d'una veu històrica del madridisme.
Les imatges de Vinicius a Oviedo tornen a desfermar la polèmica
El brasiler va començar com a suplent al Tartiere i va entrar al minut 63 amb 0-1 al marcador. La seva entrada va ser decisiva perquè va assistir Mbappé en el segon gol i va marcar el tercer ja en el descompte. Tanmateix, el positiu va quedar enfosquit pels seus gestos cap als aficionats del Real Oviedo.
Durant diversos minuts, es va encarar amb la graderia que l'increpava i va aixecar dos dits amb un missatge clar: "A Segona". També va protestar insistentment a l'àrbitre, arribant fins i tot a simular un penal que li va costar una groga. Aquest comportament el va tornar a situar al centre del debat, tot i haver estat determinant en el resultat final.
Mijatovic adverteix sobre els riscos de mantenir aquesta conducta
Pedja Mijatovic, exjugador i exdirector esportiu del club, va analitzar el moment del brasiler i no va dubtar a ser crític. Per al montenegrí, l'actitud de Vinicius no representa els valors que haurien de guiar un futbolista del Reial Madrid.
"Hi ha coses que no canvien. No val la pena. Per a mi aquest comportament no va amb la samarreta del Reial Madrid", va assenyalar amb contundència. A més, va afegir que "és un excel·lent jugador, però cal valorar si val la pena que hi sigui". Unes paraules que evidencien la seva preocupació per l'impacte que aquests episodis poden tenir en la imatge de l'equip.
El paper de Xabi Alonso en la gestió de la davantera
La suplència de Vinicius a Oviedo confirma que el tècnic ha decidit aplicar una estricta meritocràcia en l'onze inicial. Xabi Alonso va apostar per Rodrygo a l'atac, buscant premiar la seva feina durant la setmana, tot i que el brasiler no va acabar de brillar. Per a Mijatovic, aquesta competència pot ser positiva sempre que no es converteixi en un problema de vestidor.
"La competència Vini-Rodrygo pot ser bona, però també pot portar problemes a l'entrenador. De moment Xabi ho té clar, vol els jugadors que estiguin ben plantats", va comentar l'exmadridista. D'aquesta manera, va subratllar que l'estatus de Vinicius ja no és intocable com en l'etapa anterior amb Carlo Ancelotti.
Un inici de temporada amb llums i ombres per al brasiler
L'inici de LaLiga confirma que el Reial Madrid de Xabi Alonso aposta per resultats immediats i per decisions fermes en la gestió del vestidor. Vinicius ha mostrat la seva capacitat per marcar diferències en atac, però el seu caràcter el manté sempre sota el focus mediàtic.
Les paraules de Mijatovic reflecteixen una corrent d'opinió creixent: el talent del brasiler és indiscutible, però el seu comportament genera massa dubtes. Al madridisme s'obre un nou debat sobre si l'equip pot permetre's conviure amb aquesta constant dualitat.