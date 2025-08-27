Víctor Lozano esclata contra el Reial Madrid i els arbitratges: 'Està tot...'

El debat sobre els arbitratges a LaLiga EA Sports torna a estar al centre de la polèmica. L'última jornada va deixar una acció que va reobrir ferides i va generar un seguit d'opinions: el penal assenyalat a Balde al Llevant - Barça. Una decisió que va encendre els culers i que va ser aprofitada pel periodista Víctor Lozano, que no va dubtar a carregar durament contra els àrbitres i contra el Reial Madrid.
L'acció que va desfermar la indignació
L'enfrontament al Ciutat de València venia amb tensió afegida per l'inici difícil blaugrana i el retorn del Llevant a Primera. Tanmateix, la jugada més comentada va arribar en el temps afegit de la primera part. Un xut de José Luis Morales va impactar al braç de Balde, amb el lateral pràcticament enganxat al cos. Després de revisió al VAR, Hernández Hernández va assenyalar el punt de penal.
Morales no va fallar i va transformar el 2-0 provisional, en una decisió que molts consideren excessivament rigorosa. Entre ells, Víctor Lozano, que al programa L’Onze va esclatar contra l'arbitratge i va assenyalar directament la influència del Reial Madrid a la competició.
Les paraules de Víctor Lozano
“El meu caràcter rebel i idealista no em permet admetre les injustícies. No les suporto, independentment de la samarreta o de la bufanda. Fa temps que ho vinc dient: aquesta temporada serà molt complicada. El Barça haurà de ser molt superior als rivals. Està tot orquestrat perquè un equip, l'equip de la capital, el que porta guanyant des de 1902 ajudat pels àrbitres, continuï guanyant. I ho estem veient. Se'm va titllar de victimista preventiu, que abans que comencin les coses ja plorem… No, és que ja se sabia que passaria, i ha passat, i està passant. I, per tant, a mi això m'indigna”, va sentenciar Lozano.
El periodista va carregar amb duresa, denunciant una suposada trama estructural arbitral que, segons ell, beneficia el Reial Madrid i complica el camí del Barça cap als títols.
La polèmica arbitral a la temporada
El cas Balde no és un fet aïllat. Tot just s'han disputat dues jornades i ja s'han produït diverses decisions discutides. Al partit del Reial Madrid davant el Real Oviedo, per exemple, es demana falta prèvia al primer gol de Mbappé. També hi ha el record d'un penal per mà que no va xiular precisament Hernández Hernández per mà a l'últim Clàssic.
El contrast entre aquella acció i la del Levante ha augmentat el malestar entre els culers, que consideren que els criteris arbitrals no són consistents. César Barrenechea Montero, exàrbitre internacional, va qualificar l'acció de Balde de “molt rigorosa” i va afegir que el defensor “no tenia intenció d'anar a buscar la pilota”.