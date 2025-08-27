Pedja Mijatovic vuelve a la carga contra Vinicius: 'Hay que...'

El Real Madrid sumó una nueva victoria en LaLiga, pero lo ocurrido en el Carlos Tartiere ha dejado una resaca inesperada. Más allá del resultado y del buen inicio de campeonato, el nombre propio volvió a ser el de Vinicius. La polémica por sus gestos hacia la grada y las protestas al árbitro han provocado la reacción de una voz histórica del madridismo.

Las imágenes de Vinicius en Oviedo vuelven a desatar la polémica

El brasileño inició como suplente en el Tartiere y entró en el minuto 63 con 0-1 en el marcador. Su entrada resultó decisiva porque asistió a Mbappé en el segundo gol y anotó el tercero ya en el descuento. Sin embargo, lo positivo quedó ensombrecido por sus gestos hacia los aficionados del Real Oviedo.

Durante varios minutos, se encaró con la grada que lo increpaba y levantó dos dedos con un claro mensaje: “A Segunda”. También protestó con insistencia al colegiado, llegando incluso a simular un penalti que le costó una amarilla. Este comportamiento volvió a situarlo en el centro del debate, a pesar de haber sido determinante en el resultado final.

Mijatovic advierte sobre los riesgos de mantener esa conducta

Pedja Mijatovic, exjugador y exdirector deportivo del club, analizó el momento del brasileño y no dudó en ser crítico. Para el montenegrino, la actitud de Vinicius no representa los valores que deberían guiar a un futbolista del Real Madrid.

“Hay cosas que no cambian. No merece la pena. Para mí este comportamiento no va con la camiseta del Real Madrid”, señaló con contundencia. Además, añadió que “es un excelente jugador, pero hay que valorar si vale la pena que esté”. Unas palabras que evidencian su preocupación por el impacto que estos episodios pueden tener en la imagen del equipo.

El papel de Xabi Alonso en la gestión de la delantera

La suplencia de Vinicius en Oviedo confirma que el técnico ha decidido aplicar una estricta meritocracia en el once inicial. Xabi Alonso apostó por Rodrygo en el ataque, buscando premiar su trabajo durante la semana, aunque el brasileño no terminó de brillar. Para Mijatovic, esa competencia puede ser positiva siempre que no se convierta en un problema de vestuario.

“La competencia Vini-Rodrygo puede ser buena, pero también puede producirle problemas al entrenador. De momento Xabi lo tiene claro, quiere a los jugadores que estén bien plantados”, comentó el exmadridista. De esta manera, subrayó que el estatus de Vinicius ya no es intocable como en la etapa anterior con Carlo Ancelotti.

Un inicio de temporada con luces y sombras para el brasileño

El inicio de LaLiga confirma que el Real Madrid de Xabi Alonso apuesta por resultados inmediatos y por decisiones firmes en la gestión del vestuario. Vinicius ha mostrado su capacidad para marcar diferencias en ataque, pero su carácter lo mantiene siempre bajo el foco mediático.

Las palabras de Mijatovic reflejan una corriente de opinión creciente: el talento del brasileño es indiscutible, pero su comportamiento genera demasiadas dudas. En el madridismo se abre un nuevo debate sobre si el equipo puede permitirse convivir con esa constante dualidad.