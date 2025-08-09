Pau Cubarsí s'aprofita de la sortida d'Iñigo Martínez: Decisió presa, Flick accepta

LaLiga ha actualitzat aquest divendres 8 d'agost els dorsals del Barcelona, destacant el pas d'un jove canterà al número 5, un emblema històric lluït per icones com Carles Puyol, Ronald Koeman i Sergio Busquets. Aquest canvi indirectament confirma la sortida imminent d'Iñigo Martínez cap a l'Al-Nassr, alliberant el dorsal després d'un acord que permetia la seva marxa si arribava una oferta convincent.
Pau Cubarsí, assabentat ahir d'aquesta possibilitat, assumeix un símbol que representa lideratge i solidesa, alineat amb la seva progressió meteòrica des de La Masia. Així doncs, el prometedor defensa gironí ha decidit mudar-se de pell, abandonant el 2 i començant a lluir aquest dorsal tan rellevant en la història del Barça. Va debutar amb el 33, va passar al 2 i ara al 5.
Pau Cubarsí es consolida com el central indiscutible en l'esquema 4-3-3 de Flick, on la seva sortida de pilota i anticipació marquen la diferència en transicions ràpides. Amb 18 anys, va disputar 56 partits la temporada passada, completant un 92% de passades i fent una mitjana de 1,8 intercepcions per partit, xifres que avalen la seva titularitat garantida.
Opcions per acompanyar Cubarsí en la parella central sota Flick
Hansi Flick valora alternatives per emparellar amb Cubarsí a la defensa, prioritzant l'equilibri entre experiència i potencial. Ronald Araújo ofereix potència amb una mitjana de 2,5 duels aeris guanyats per partit, tot i que errors en pretemporada i finals del curs passat generen dubtes sobre la seva consistència.
Andreas Christensen, inicialment a la llista de transferibles, va rebutjar sortides i es manté amb el 15, contribuint calma en sortides des del darrere. Va deixar molt bones sensacions a Corea del Sud, on fins i tot va marcar un gran gol des de la llunyania. Eric García, per la seva banda, suma versatilitat posicional, mentre Jules Koundé i Gerard Martín, provat en la gira asiàtica, actuen com a comodins en emergències.
Conflicte amb Ter Stegen i absències a la llista de dorsals
L'actualització de dorsals revela una altra anomalia: Marc-André ter Stegen apareix sense número, enmig d'un expedient disciplinari per negar-se a compartir informes mèdics amb LaLiga. Això se suma a la pèrdua temporal de la seva capitania, creant tensions que Flick ha de gestionar per mantenir la unitat.
Alineacions probables per al Gamper i debut de lliga a Mallorca
Per al Joan Gamper aquest diumenge, Flick podria alinear Cubarsí amb Araújo a l'eix, Pedri dirigint el mig del camp i Rashford liderant l'atac en absència de Lewandowski per molèsties. Sense lesions greus reportades, l'enfocament tàctic prioritza el control posicional per explotar contres.