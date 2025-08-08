Comunicat urgent del Barça: Robert Lewandowski lesionat, què li passa

El FC Barcelona es prepara per a un nou capítol a LaLiga amb la il·lusió renovada sota la direcció de Hansi Flick. La pretemporada ha mostrat avenços en l'estil de joc, amb èmfasi en la possessió i pressió alta. Els culers tornen d'una gira asiàtica que va deixar sensacions positives entre els aficionats. Tanmateix, un gir inesperat als entrenaments ha encès les alarmes a la Ciutat Esportiva. A només dies de l'inici oficial, l'afició es pregunta com afectarà això al rendiment de l'equip en els pròxims enfrontaments.
El club va emetre un comunicat aquest divendres 8 d'agost que ha generat preocupació entre els seguidors. I és que Robert Lewandowski pateix molèsties musculars al bíceps femoral de la seva cama esquerra. La nota oficial assenyala que estarà fora del Trofeu Joan Gamper contra el Como aquest diumenge, però no detalla un temps de baixa exacte.
La seva evolució determinarà quan podrà tornar, deixant oberta la incògnita sobre la seva disponibilitat per al debut de Lliga a Son Moix el pròxim cap de setmana. Experts suggereixen que, com que no es tracta d'una ruptura, la recuperació podria ser ràpida i que se l'espera segur per a la segona jornada de Lliga. A més, el polonès no és un tipus de lesió llarga sinó de recuperació ràpida; la seva pitjor aventura a la infermeria culer va durar només 3 setmanes; va ser a l'inici de la 23/24 després de la seva lesió al turmell.
Baixa important
Aquest davanter, que va brillar a la gira asiàtica, va acumular 135 minuts en tres partits, amb dues titularitats. Davant el Vissel Kobe, la seva assistència a Bardghji va segellar un 1-2 clau, mentre que contra el Seoul i el Daegu va marcar en victòries contundents de 3-7 i 0-5. Les seves xifres reflecteixen una mitjana d'un gol o assistència per partit, destacant la seva importància en l'esquema de Flick. Amb gairebé 37 anys, la seva experiència continua sent un pilar, amb 25 gols a LaLiga la temporada passada.
Alternatives en atac per al Gamper i la Lliga
Amb l'absència confirmada per a l'amistós, Hansi Flick ha de reestructurar la seva davantera. Marcus Rashford, acabat d'arribar en qualitat de cedit, emergeix com a favorit per liderar la línia ofensiva, aprofitant el seu debut oficial al Gamper. Dani Olmo, amb la seva versatilitat com a fals nou, també sona com a opció després de destacar en rols similars l'any passat. Ferran Torres, tot i una sobrecàrrega muscular, sembla a punt per sumar minuts si es recupera a temps. Aquesta rotació permetrà avaluar la plantilla abans del duel contra el Mallorca.
Durant algunes absències del polonès el curs passat, el Barça, amb un Ferran Torres pletòric, va continuar rendint a la perfecció. Tot i així, poder comptar amb un home que dina, sopa i sopa gols és sempre una gran baza.