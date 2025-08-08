Nous pretendents per a Rodrygo: El Reial Madrid s'ho pensa

El Reial Madrid escalfa motors per a la temporada 2025-26 amb la mirada posada en la seva estrena a la lliga contra Osasuna el 20 d'agost. Xabi Alonso, al capdavant de l'equip, treballa per polir un sistema ofensiu que promet emocions. La plantilla blanca combina joventut i experiència, generant debats sobre qui seran titulars. En aquest context, el mercat de fitxatges agita Valdebebas, amb diversos jugadors sota el focus. La incertesa sobre el rol de certs talents afegeix intriga a la pretemporada.
Rodrygo Goes, el davanter brasiler de 24 anys, s'entrena amb determinació a les sessions del nou míster. La seva capacitat per jugar a les bandes o com a fals nou el fa valuós. Tanmateix, la competència amb figures com Vinicius, Mbappé, Endrick, Arda Güler o Brahim Díaz complica la seva titularitat.
La temporada passada, Rodrygo va marcar 12 gols i va repartir 8 assistències a LaLiga, destacant en transicions ràpides. El seu regat i velocitat són claus, tot i que necessita polir el seu joc aeri per adaptar-se a sistemes més físics. Podrà el jove brasiler consolidar-se en un atac tan disputat? Alonso sembla valorar la seva versatilitat, però els minuts seran escassos si no es defineix el seu rol. Ja fa un parell de temporades lluny de la seva millor versió.
Interès renovat des de la Premier League pel talent brasiler
Diversos clubs anglesos han posat els ulls en l'atacant del Reial Madrid. Segons ha informat recentment el Marca, ara l'Arsenal el considera una alternativa viable si no aconsegueix fitxar Eberechi Eze, estrella del Crystal Palace. Els Gunners veuen en Rodrygo una opció per reforçar el seu atac, tot i que prefereixen una cessió. Tottenham, Liverpool i Chelsea també han mostrat interès.
El brasiler va deixar empremta als quarts contra l'Arsenal la temporada passada, fet que alimenta rumors. És evident que, per la seva idiosincràsia futbolística, Rodrygo encaixaria en l'estil dinàmic de Mikel Arteta. Seria la Premier el lloc ideal perquè el davanter rellanci la seva carrera?
Opcions emergents a París i valoracions econòmiques del Reial Madrid
Segons la font ja esmentada, el PSG també ha entrat en la cursa pel brasiler en les últimes hores. Els parisencs el veuen com un possible relleu si perden Bradley Barcola, temptat pel Liverpool. París prioritza renovar la seva jove estrella, però una oferta per Rodrygo no està descartada.
A Valdebebas, el Reial Madrid manté una postura ferma: no acceptaran menys de 70 o 80 milions d'euros pel seu jugador. La idea d'una cessió no sedueix, tot i que especulacions sobre intercanvis, com un per William Saliba de l'Arsenal, han sorgit. El que tot això sí que evidencia és que a la Castellana no estan del tot tancats a vendre el brasiler. Fa temps que no aconsegueix ser el Rodrygo elèctric i diferencial de les primeres temporades al Bernabéu. I ja se li han donat moltes oportunitats.